Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena: “Contatti con l’Ajax”

Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena: ci sarebbero già stati dei contatti con l’Ajax per il prossimo gennaio. Ecco la situazione

Nuovo colpo di scena. Perché di voci in questo periodo ne sono uscite tante e anche il fatto che adesso è in rosa è stata una notizia di certo non di poco conto. Ma il futuro di Karsdorp – che rimane nel mirino della Juventus, come sappiamo – è ancora tutto da decidere e da decifrare. Di sicuro se ne capirà di più tra pochi giorni, quando la Roma tornerà dal Portogallo.

Intanto un fatto: Mourinho ha messo da parte l’ascia di guerra, così come ha fatto l’olandese, che almeno per il momento si allena – e gioca – con il resto dei compagni. Ma a gennaio potrebbe succedere di tutto, e una sua partenza, ma a determinate condizioni, è da tenere sempre sotto osservazione. Pinto a più riprese ha fatto capire che il giocatore non si muoverà in prestito, ma solamente a titolo definitivo o al massimo con l’obbligo di riscatto. La Roma non vuole ritrovarselo a giugno di nuovo a Trigoria. Ma poi questo è un altro discorso. Quello che c’è da segnalare al momento è che anche l’Ajax si è unita alla corsa per l’esterno.

Calciomercato Roma, Kasdorp ha parlato con l’Ajax

La notizia arriva dall’Olanda e spiega che la società di Eredivisie, seconda in campionato, ha bisogno di innesti su quella zona di campo nel prossimo mese. E i lancieri a quanto pare – secondo quanto riportato da 1908.nl, hanno parlato con Karsdorp. Non si entra nel merito con altri dettagli, ma sicuramente in quei giorni in cui l’olandese è tornato in Patria, avrà avuto qualche contatto.

Insomma, l’addio è sempre nell’aria nonostante quella che al momento sembra una situazione tranquilla. Karsdorp rimane in uscita. E potrebbe anche tornare nel suo Paese.