Calciomercato Roma, bocciato dopo 6 mesi: assalto improvviso dalla Serie A

In casa Roma arriva una bocciatura improvvisa dopo soli sei mesi dal suo arrivo in giallorosso: assalto improvviso in Serie A

Il calciomercato effettuato dalla Roma a giugno è stato uno dei migliori in Serie A. Tiago Pinto è riuscito a contenere i costi puntando sui parametri zero di qualità come Paulo Dybala, Andrea Belotti e Namanja Matic. Non tutti però sono riusciti a mantenere le attese una volta indossata la maglia giallorossa in campo.

Uno di quelli che abbiamo visto più in difficoltà, sia a livello fisico che di gioco, è stato Andrea Belotti. Il bomber giallorosso infatti su 17 partite giocate, di cui sole 6 da titolare, ha trovato solo due volte la via del gol e in entrambi i casi in Europa League. Così anche la Roma ragiona sul suo futuro, mentre dalla Serie A potrebbe arrivare un assalto improvviso.

Calciomercato Roma, assalto a Belotti: la Fiorentina tenta il colpo immediato

Due soli gol e poco spazio dal primo minuto per Andrea Belotti, il cui rendimento con la Roma è certamente al di sotto delle aspettative fino ad ora. Il ‘Gallo’ è alle prese con un infortunio e quindi non sta disputando le amichevoli in Portogallo, ma la Roma inizia a ragionare sul suo futuro e sull’opzione di rinnovo per due anni presente nel contratto.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, a mettere gli occhi su Belotti sarebbe la Fiorentina. I ‘viola’ stanno cercando nuovi innesti per migliorare un attacco che fino ad ora è stato abbastanza problematico. Quello di Belotti potrebbe così essere il nome giusto per la Fiorentina, ma convincere la Roma a farlo partire subito non sarà facile. Secondo il quotidiano, l’offerta potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto, ma al momento sembrerebbe difficile.