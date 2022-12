Calciomercato Roma, doppio ritorno di fiamma: sacrificio Mourinho per il sì

L’allenatore della Roma ha deciso di rinunciare a uno dei suoi giocatori per arrivare all’obiettivo di calciomercato seguito da tempo

Come sempre fatto fino ad oggi, Tiago Pinto e José Mourinho stanno lavorando a stretto contatto per cercare di organizzare al meglio le prossime mosse della Roma nel calciomercato. A gennaio ci sarà il gong ufficiale delle trattative, che permetterà ai club di migliorarsi e colmare le lacune. Fino ad ora nella Roma ne sono state notate parecchie, con diverse questioni da risolvere nella rosa.

La prima riguarda di sicuro Rick Karsdorp. Il terzino destro giallorosso è in rotta con la società dopo le parole di Mourinho dopo il pareggio con il Sassuolo. Il tecnico di Setubal ha accusato l’esterno basso, senza mai nominarlo, di non aver avuto un atteggiamento professionale. Una mossa che non ha fatto piacere all’olandese, che ha deciso di riporre l’ascia da guerra, senza sotterrarla, in vista del ritiro in Portogallo.

Un’altra questione importante per lo Special One riguarda il centrocampo. Cristante e Matic, infatti, hanno dimostrato diversi limiti giocando insieme. I due, infatti, sono piuttosto simili e non garantiscono una grande dinamicità in mezzo al campo. Per questo José vorrebbe migliorare la rosa on quella zona con Davide Frattesi.

Calciomercato Roma, Bove la chiave per Frattesi

Il centrocampista piace da tempo alla Roma che non è riuscita a trovare la formula con il Sassuolo. I neroverdi valutano il centrocampista di Fidene circa 30 milioni e i giallorossi possono vantare il 30% sulla futura rivendita.

La chiave per sbloccare l’affare, però, potrebbe essere stata trovata proprio in questi giorni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club emiliano ha messo gli occhi su Edoardo Bove che viene valutato tra i 7 e gli 8 milioni. In caso il centrocampista della Roma venisse inserito nell’affare permetterebbe al club di pagare circa 15 milioni per prendere Frattesi e regalare a Mou il centrocampista che chiede da tanto.