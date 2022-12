Calciomercato Roma, hanno messo la freccia: Depay in bianconero già a gennaio. L’olandese è stato offerto e il club ci sta seriamente pensando

Si è parlato molto nel corso delle ultime settimane di Depay: l’attaccante olandese sembra aver finito il suo tempo al Barcellona con il club blaugrana che starebbe facendo di tutto per cederlo già nella prossima finestra invernale di mercato.

L’ingaggio oneroso è un problema per i catalani. Ma oltre questo c’è anche un giocatore che mai ha legato con Xavi dal momento in cui Koeman – che lo ha voluto a tutti i costi – è stato allontanato. In tutto questo il giocatore è stato accostato anche alla Roma, con Mourinho che ovviamente vedrebbe di buon occhio un’operazione del genere. Ma a quanto pare il futuro sembra segnato.

Calciomercato Roma, Depay offerto al Newcastle

Secondo quanto riportato da Diario Sport, il Barcellona avrebbe offerto Depay al Newcastle che, dal proprio canto, senza nessun tipo di problema economico, starebbe valutando quella che potrebbe essere la fattibilità dell’operazione. Gli inglesi, che sognano un piazzamento in Champions League per la prossima stagione, potrebbero anche decidere di versare nelle casse dei blaugrana i 10 milioni di euro che Laporta chiede per il cartellino.

Una situazione che quindi sembra essere ben indirizzata, con la Roma e anche la Juventus, che la scorsa estate sembrava davvero vicina a portarlo in Italia, bruciate dalla concorrenza. I soldi, anche in questo caso, fanno la differenza. Certo, c’è un ultima cosa da capire: qual è la vera intenzione dell’attaccante che, a quanto pare, vorrebbe partire a parametro zero per riuscire a strappare un contratto migliore. Ma senza dubbio è intrigato dalla possibilità di giocare per un club ambizioso che potrebbe metterlo al centro del proprio progetto.