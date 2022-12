Calciomercato Roma, sostituto già preso: addio sicuro e pericolo Barcellona

Il club ha deciso di vendere il giocatore che è finito nel mirino di diverse squadre, compresa la Roma, per il prossimo calciomercato

Meno di due settimane e arriva il primo mese del 2023. Con il cambiare dell’anno, arriva anche gennaio che significa ritorno in campo della Serie A. La Roma sarà allo Stadio Olimpico il 4 gennaio con il Bologna, prima avversaria dopo la lunga pausa per il Mondiale terminato con la vittoria dell’Argentina. Prima della gara con i rossoblù, però, c’è anche un’altra data molto importante: l’inizio del calciomercato.

Il primo giorni di gennaio, infatti, si aprono ufficialmente le trattative, con i club che possono migliorare le loro rose. Tiago Pinto è chiamato a un compito molto importante: rinforzare la Roma nel prossimo calciomercato. La task è ardua già solo per le richieste di Mourinho, che vorrebbe giocatori di livello nella propria rosa. A complicare le cose per l’ex Benfica ci sono anche i paletti Uefa, che vuole il club rispetti il Fair Play Finanziario.

Un duro colpo per le manovre giallorosse, che non possono portare a un aumento del monte ingaggi. Importante sarà cedere e bene, in modo da ottenere i liquidi giusti per poter acquistare i giusti giocatori. Il primo rinforzo andrebbe sulla fascia destra, dove Rick Karsdorp è sempre con un piede fuori dalla squadra, nonostante la partenza in Portogallo e la gara da titolare col Cadice.

Calciomercato Roma, Juranovic può partire: mucchio selvaggio

Nel mirino di Tiago Pinto è finito Josip Juranovic, terzino destro del Celtic che al Mondiale ha attirato su di sé gli occhi di molti big club. La Roma vorrebbe prenderlo ma la concorrenza è spietata. Sul croato, infatti, ci sono già Atletico Madrid e due club della Premier League ancora sconosciuti.

Come riporta Dharmesh Sheth, giornalista di SkySports, alla corsa al terzino destro si è aggiunto anche Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona. I blaugrana hanno intenzione di migliorare la fascia destra dove Hector Bellerin non ha brillato e hanno pensato al classe 1995 per blindare la corsia laterale. L’addio di Juranovic sembra molto vicino, visto che il Celtic ha acquistato il terzino destro Alistar Johnston, che potrebbe prendere il posto del croato.