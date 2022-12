Calciomercato Roma, firma e segnale in Premier: futuro bianconero

Calciomercato Roma, acquisto sempre più vicino e futuro bianconero segnato. Tutti gli aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, tante novità sono attese in casa giallorossa nelle prossime settimane, alla luce dell’incombenza di una seconda parte di stagione che dovrà portare gli addetti ai lavori ad apparecchiare nel migliore dei modi i presupposti per permettere a José Mourinho e colleghi di operare nel migliore dei modi.

L’obiettivo principale è quello di risalire in campionato, laddove la squadra giallorossa ha palesato non poche difficoltà, soprattutto nel corso delle settimane immediatamente precedenti alla pausa per il Mondiale in Qatar. La distanza dall’obiettivo imposto dai Friedkin, l’arrivo tra le prime quattro, è però tutt’altro che proibitiva e impone adesso a Pellegrini e colleghi di non dover più sciupare delle occasioni che permettano di recuperare terreno sulle squadre davanti e, soprattutto, di ampliare il margine di vantaggio rispetto a chi insegue la Roma.

Fondamentale sarà il ritrovarsi dopo settimane ricche di difficoltà e contraddistinte non solo dallo scacco nel derby o dai due pareggi contro Sassuolo e Torino ma anche dal caso Karsdorp, certamente tra quelli maggiormente in grado di stimolare l’attenzione degli addetti ai lavori, non solo capitolini.

Calciomercato Roma, firma vicina in Premier League: futuro bianconero

Le parole di Mourinho, unitamente ad un atteggiamento del calciatore che sottintendeva una frattura non semplice da riparare, sembravano aver gettato le basi per un addio difficile da evitare. In questi ultimi giorni, in realtà, la strada sembra aver seguito una direzione maggiormente tranquilla e più edulcorata.

L’esterno olandese si è presentato lo scorso lunedì a Trigoria ed è partito tre giorni dopo per il Portogallo insieme alla squadra, con la quale ha presenziato anche nella prima amichevole, contro il Cadice. In attesa di comprendere quelle che saranno le decisioni della Roma e, di conseguenza, la posizione delle diverse società interessatesi al giocatore dopo il particolare scenario venuto a nascere, giungono dall’Inghilterra importanti aggiornamenti.

Tanti, infatti, i nomi accostati alla Roma nel corso di queste settimane, soprattutto alla luce di quello che sembrava un addio quasi certo fino a qualche settimana fa. Diversi club sembrano però essersi mossi con la consapevolezza che ad oggi non si sa ancora quale possa essere la decisione della Roma con Rick.

Non a caso, come riferito da Talk Sport, il Fulham è prossimo alla firma del laterale dell’Arsenal, Cedric Soares. I bianconeri hanno dunque archiviato la pista legata al 2 di Mourinho. Chissà che non possa essere l’ennesimo segnale di un riavvicinamento interno al mondo Roma.