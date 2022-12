Calciomercato Roma, non solo Juve: asta Mondiale col Real

Calciomercato Roma, c’è anche il Real Madrid sulle sue tracce. Tutti gli aggiornamenti che tangono anche Tiago Pinto.

Quest’ultimo è atteso da una campagna acquisti invernale durante la quale dovrà cercare di mettere a disposizione dei Friedkin e dello stesso Mourinho tutte le proprie qualità e capacità per cercare di risollevare le redini di una squadra che ha fin qui palesato non poche difficoltà e che necessiterà di una risalita immediata per rispettare le elevate aspettative di inizio anno.

I dubbi e le perplessità non sono certamente pochi e interessano plurimi aspetti, a partire da quello stesso José in panchina che, soprattutto nelle ultime settimane del 2022 calcistico, ha deluso non poco i tifosi, soprattutto per risultati ottenuti e per l’espressione di gioco non elevatissima, soprattutto in una parentesi contraddistinta dall’assenza di un giocatore qualitativo come Paulo Dybala. La speranza della piazza tutta, adesso, è quella di poter assistere ad una seconda parte di stagione laddove la sorte possa assistere la squadra e in cui i giocatori più importanti possano essere a disposizione della rosa.

Calciomercato Roma, c’è anche il Real Madrid per Livakovic

In queste ore sono certamente arrivate buone notizie, con Georginio Wijnaldum rientrato finalmente in gruppo e in attesa di Paulo Dybala, in queste ore alle prese con festeggiamenti e meritato riposo, dopo i quali tornerà nella Capitale per cercare di tornare utile come fatto nello spezzone finale della partita con il Torino.

Tornando a Tiago Pinto, quest’ultimo ha certamente da ovviare a diverse questioni, anche in vista di un futuro a più lunga gittata. Senza dimenticare di alcune questioni contrattuali e di rinnovi che non possono da lui essere certamente ignorati, Tiago cercherà anche di plasmare la rosa in determinate regioni di campo, soprattutto in quelle in cui si segnalino limiti e assenze.

Tra le varie priorità, potrebbe esserci anche quella legata al portiere, laddove la Roma registra il solo Rui Patricio, non più giovanissimo,, e uno Svilar apparso fin qui molto più in difficoltà rispetto a quanto ci si aspettasse. I nomi seguiti con maggiore veemenza sono quelli italiani, come raccontatovi da diverso tempo a questa parte. Per l’estremirtà difensiva, non si è mai escluso però nemmeno il nome di Dominik Livakovic, classe ’95 della Dinamo Zagabria sul quale si sarebbero mossi diversi club.

Tra questi, Bayern Monaco, Juventus e Real Madrid, come riferito da media balcanici e da Defensa Central. Il club croato chiede almeno 10 milioni per liberarlo