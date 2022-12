Calciomercato, annuncio e promozione: “Ideale per la Roma”

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio con promozione in diretta: ideale per i giallorossi, ecco cosa sta succedendo.

Come sovente evidenziato, nelle prossime settimane i giallorossi dovranno non solo cercare di crescere da un punto di vista tecnico-tattico ma affidarsi anche alle intuizioni di Tiago Pinto, atteso dal dover migliorare la compagine da affidare a José Mourinho per la seconda parte di stagione. Il 2023 calcistico non dovrà però rappresentare l’unico obiettivo del modus operandi degli addetti ai lavori di Trigoria, chiamati anche dal dover pensare al futuro a più lunga gittata.

Ai piani alti di Trigoria, sui tavoli degli addetti ai lavori, ci sono tante questioni da esaminare e affrontare. Non solo in termini di acquisti o di cessioni da concretizzare nelle prossime settimane quanto, piuttosto, anche il dover affrontare alcuni nodi contrattuali destinati ad avere un peso e un’importanza anche in vista della prossima stagione. Restando sul futuro a più ampio giro, al giorno d’oggi restano certamente tanti dubbi, legati anche alla stessa posizione di José Mourinho.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta sul giocatore dello Shakhtar Donetsk

Quest’ultimo è certamente tra gli accusati principali tra le fila giallorosse dopo le tante difficoltà palesate dalla sua compagine. A ciò si aggiungano anche i tanti dubbi legati alle questioni Portogallo e le avances giunte nei confronti di José per il futuro da CT. Certamente molto dipenderà da quello che sarà il cammino della Roma nella seconda parte di campionato, prima di giungere alle valutazioni di fine anno.

Dalla prossima estate, anche in base a quelli che saranno stati gli obiettivi raggiunti, in quel di Trigoria si capirà in che direzione andare. Tutt’altro che snobbati profili di prospettiva e di gran talento, come sovente inseguiti dagli addetti ai lavori in passato. Proprio da tale punto di vista, non sfugga quanto dichiarato dal dirigente dello Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini.

Quest’ultimo si è espresso su uno dei calciatori più promettenti della squadra ucraina, Heorhij Viktorovyc Sudakov, ai microfoni di Tv Play.

“Sudakov è un 2002 titolare nell’under 21 e che è passato nella nazionale A. Ha vinto un campionato, gioca da titolare in Champions League, un professionista fantastico. Lo stiamo usando da dieci, come mediano basso, può fare più ruoli e ha gamba per giocare come esterno, pur peccando un po’nel dribbling. Farebbe bene alla Roma? Io dico che almeno sette dei nostri farebbero bene alla Roma”.