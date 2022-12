Terminato il Mondiale con la vittoria dell’Argentina di Paulo Dybala, la ripresa della Serie A si avvicina sempre di più insieme all’apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato. In assenza di fondi da investire per questioni di bilancio, il general manager Tiago Pinto dovrà lavorare di fantasia per provare ad accontentare le richieste fatte da José Mourinho.

