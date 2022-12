Febbre Roma e sold out: risposta immediata dei tifosi

Roma, ennesima risposta immediata da parte dei tifosi e numeri chiarissimi. Tutti gli aggiornamenti in vista della ripresa.

Al netto delle tante e recenti delusioni in casa giallorossa, la piazza tutta sembra non vedere l’ora di assistere alla ripresa del campionato, non solo in nome di un amore per questo sport notoriamente intrinseco ad una tifoseria che vive di calcio quotidianamente ma anche di una fiducia e di una passione che in questi anni non si sono mai spente, nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà.

A ciò si aggiunga la consapevolezza che, pur avendo vissuto un lenimento delle speranze e della fiducia, in casa Roma c’è ancora tanta fiducia nei confronti degli addetti ai lavori, a partire da una proprietà che ha in quest’ultimo biennio palesato grande volontà di voler intervenire per far crescere il brand e il club tutto. Lo stesso Tiago Pinto sa bene di avere a disposizione circa un mese per cercare di venire incontro alle esigenze del connazionale Mourinho, al fine di plasmare la rosa da consegnare lui per la seconda parte di stagione e garantire al mister elementi che corroborino la rosa e rappresentino jolly da sfruttare ad interim.

Roma, i tifosi rispondono ancora presente: i numeri parlano chiarissimo

I tifosi, dunque, si augurano di poter assistere a importanti e nobili cambiamenti tra non molto, dei quali potrebbero essere prova tangente i risultati conquistati in campo. Questi ultimi rappresentano certamente la discriminante più importante nonché il parametro fondamentale per giudicare la sanità e la guarigione di una compagine attesa necessariamente da una catarsi e una risalita fondamentali per centrare gli obiettivi principali.

In attesa delle novità principali da parte degli interventi della società e delle risposte in campo da parte degli uomini di Mourinho, giungono significativi aggiornamenti che ci restituiscono la grande vicinanza e calorosità della piazza giallorossa nei confronti della squadra. I dati lasciano intendere come ci sia non solo grande voglia di Roma ma anche fiducia per una ripresa anelata dai più e che dovrà essere catalizzata già a partire dal prossimo 4 gennaio, contro il Bologna.

Questi i numeri della biglietteria per i prossimi impegni.

60.000 vs Bologna (verso il sold-out, ultimi biglietti disponibili)

– 52.000 vs Genoa in Coppa Italia

– Già 50k contro Fiorentina

– Roma – Salisburgo quasi 50k