Calciomercato Roma, sfida 🔥 con Spalletti: prezzo già fissato 💰

Roma e Napoli accendono la sfida per un giovane della Serie A: il prezzo per cercare di acquistarlo è già stato fissato

Manca sempre meno alla ripresa del campionato di Serie A. Dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar, vinto dall’Argentina, il prossimo 4 gennaio finalmente si tornerà in campo. La Roma sarà impegnata contro il Bologna e l’obiettivo sarà quello di accorciare le distanze da chi sta davanti per cercare di centrare il quarto posto Champions.

La squadra da battere in Italia sarà certamente il Napoli, che ha disputato una prima parte di stagione perfetta e al momento si trova a più otto dal Milan secondo. Ma tra Roma e Napoli la sfida potrebbe essere soprattutto in chiave calciomercato. Mourinho e Spalletti si sfidano per il colpo in Serie A, il cui prezzo è stato già fissato.

Calciomercato Roma, sfida col Napoli per Baldanzi: 10 milioni il prezzo

Nel calciomercato non esiste l’esclusione di colpi, per l’acquisto di un giocatore si può ricorrere a ogni metodo. In Serie A la sessione invernale aprirà a gennaio e la Roma dovrà cercare di colmare le lacune presenti nella rosa di Mourinho. Da diverso tempo i giallorossi sembrerebbero aver messo nel mirino un giovane della Serie A.

Stiamo parlando di Tommaso Baldanzi, centrocampista dell’Empoli classe 2003 che in questa prima parte di stagione si è ritagliato spazio nel club toscano accendendo su di sé i riflettori. Sul centrocampista c’è anche l’interesse del Napoli e ora anche il prezzo del giocatore viene fissato. Infatti secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, per Baldanzi servirebbero almeno 10 milioni. Non pochi per un classe 2002, ma il prezzo deciso fa capire anche il valore del calciatore.