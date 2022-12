Calciomercato Roma, tesoretto Pinto: in due con le valigie pronte

Non solo calciomercato in entrata, ma anche le uscite saranno fondamentali per la Roma: due giocatori con le valigie per il tesoretto

Nella vita gli equilibri sono fondamentali e lo stesso principio si può applicare anche al calciomercato. Tra entrate e uscite serve equilibrio per non incappare nelle regole ferree del Fair Play Finanziario, cosa che la Roma conosce bene visti i paletti imposti dall’Uefa ai giallorossi.

Quella di gennaio non sarà una sessione semplice per i trasferimenti in casa Roma, che in primis dovrà pensare alle cessioni per acquistare in seguito. Tra le fila giallorosso ci sarebbero già tre nomi in cima alla lista dei partenti stilata da Tiago Pinto insieme al tecnico José Mourinho. Due cessioni che potrebbero permettere alla Roma di racimolare un tesoretto fondamentale per i trasferimenti in entrata.

Calciomercato Roma, tre cessioni per il tesoretto: Karsdorp e Shomurodov per incassare

In casa Roma è tempo di cessioni e secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ sarebbero due i nomi in uscita per incassare un tesoretto. Il primo nome nella lista dei partenti continua a essere quello di Rick Karsdorp. Il terzino olandese dopo la rottura con Mourinho è stato inserito nella lista dei cedibili, anche se dal ritorno a Trigoria alla partenza per il Portogallo qualcosa potrebbe essere cambiato. Trovare un acquirente per Karsdorp non è semplice, perché la Roma sembrerebbe non aprire al prestito, ma vorrebbe solo la cessione a titolo definitivo dell’olandese.

Il secondo nome in uscita che potrebbe portare entrate importanti nelle casse romaniste è quello di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko già ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione e potrebbe trovarne ancora meno con l’arrivo di Solbakken. Sulle sue tracce in Serie A ci sarebbero già Cremonese, Torino, Spezia e Sampdoria. La richiesta della Roma al momento sarebbe almeno di 10 milioni per la cessione a titolo definitivo. L’eventuale cessione a titolo definitivo di Kluivert invece aiuterebbe la Roma solo in estate, perché i soldi provenienti dall’addio dell’olandese a gennaio non sarebbero utilizzabili. Però Tiago Pinto già con le prime due cessioni potrebbe avere un tesoretto da investire a gennaio, magari su Frattesi.