Calciomercato Roma, colpo Nazionale in difesa: duello con la Fiorentina

Trovare un difensore centrale per José Mourinho è uno degli obiettivi della Roma: duello con la Fiorentina per il colpo Nazionale

Il calciomercato invernale sta per aprirsi e insieme a esso ripartirà anche la stagione. Il prossimo 4 gennaio la Roma tornerà in campo in campionato contro il Bologna in uno Stadio Olimpico stracolmo come sempre. Nel frattempo il general manager Tiago Pinto sarà impegnato nella finestra per i trasferimenti, per trovare i rinforzi giusti per José Mourinho.

Da tempo tra gli obiettivi di mercato della Roma c’è quello di trovare un difensore centrale che possa allungare il reparto difensivo. La soluzione per i giallorossi potrebbe arrivare dalla Nazionale di Roberto Mancini, ma c’è la concorrenza della Fiorentina.

Calciomercato Roma, Cittadini nel mirino: sfida alla Fiorentina per il giovane centrale

Da circa un anno e mezzo la Roma è alla ricerca di un difensore centrale per accontentare Mourinho. Le vicissitudini di mercato poi hanno portato i giallorossi a rinunciare, mettendo in primo piano altri acquisti più importanti per sostituire gli infortunati. Per la prossima estate la soluzione potrebbe però arrivare dalla Nazionale di Roberto Mancini.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma avrebbe messo nel mirino Giorgio Cittadini, difensore centrale classe 2002 in prestito al Modena dall’Atalanta. Nonostante la giovane età è già stato chiamato da Mancini in Nazionale, ma sulle sue tracce c’è già la Fiorentina. Dunque in estate potrebbe accendersi il duello tra la Roma e il club toscano per il promettente centrale difensivo.