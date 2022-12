Calciomercato Roma, maxi 🔃 intreccio Icardi-Dzeko

Calciomercato Roma, intreccio con l’Inter: nel mezzo c’è finito il grande ex che potrebbe aprire le porte ad un clamoroso arrivo

L’attacco della Roma in questa stagione si è inceppato. Soprattutto perché nella prima parte di stagione è mancato l’apporto di Tammy Abraham: l’attaccante inglese, che anche per via delle sue prestazioni deludenti ha perso il Mondiale, non ha reso come tutti si aspettavano.

Questo però non ha fatto diminuire l’interesse delle big inglesi nei suoi confronti, tant’è che si è parlato non solo del Chelsea che ha un diritto di recompra per 80 milioni di euro alla fine di questo campionato, ma anche dell’Arsenal che potrebbe puntare Tammy già a gennaio per andare a sostituire Gabriel Jesus che s’è fatto male al Mondiale. La Roma quindi starebbe e dovrebbe valutare delle ipotesi per il prossimo anno e i media turchi, alcune settimane fa, hanno rilanciato il nome di Icardi.

Calciomercato Roma, il Galatasaray molla Icardi

L’argentino, in prestito dal Psg, sarebbe entrato di nuovo nel mirino di Mourinho per la prossima stagione. E anche il Galatasaray non sembra così certo di poterlo trattenere. Sì, il bomber ex Inter potrebbe tornare a Parigi e in Turchia, secondo quanto riportato da SportSport, starebbero pensando a Dzeko, ex Roma, in scadenza con i nerazzurri.

Per il bosniaco sarebbe pronto un contratto triennale da 5 milioni di euro. Ma questo è un discorso che alla Roma interessa poco. Quello che potrebbe stuzzicare Tiago Pinto è l’idea di poter portare nella Capitale un attaccante che in Italia ha fatto benissimo e magari metterlo al fianco di Dybala per un attacco che potrebbe far ballare il tango alle difese avversarie. E poi, il gm portoghese, potrebbe anche sfruttare quelli che sono i rapporti con il Psg: ottimi, come dimostra l’operazione Wijnaldum andata in porto la scorsa estate.