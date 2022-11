Calciomercato Roma, nuovo intreccio con Icardi: scenario a sorpresa

Calciomercato Roma, incrocio a sorpresa con Icardi: le ultime sul futuro dell’argentino, al centro di diverse voci.

Se il Siviglia ha deciso di mollare la pista – probabilmente Monchi non lo ha mai messo nel mirino – ci sarebbe un’altra squadra pronta a prendere Depay. Magari già a gennaio. E questo potrebbe liberare un altro attaccante che secondo quanto riportato dai media turchi nei giorni scorsi, sarebbe entrato nel mirino della Roma di Mourinho.

Bene, stando alle informazioni di fichajes.net, sull’attaccante che è in uscita dal Barcellona e sul quale Pinto e la Juventus ci avrebbero fatto più di un pensiero, ci sarebbe l’inserimento del Galatasaray. La squadra turca, seconda in classifica nel proprio campionato in questo momento, vuole rinforzare la rosa per gennaio e avrebbe cominciato a chiedere informazioni per l’olandese che proprio stasera ha fatto il debutto nel Mondiale. E questo può essere interpretato anche in un altro modo: come un segnale del possibile addio di Icardi.

Calciomercato Roma, incrocio Icardi-Depay: i dettagli

L’attaccante ex Inter, di proprietà del Psg, sta facendo assai bene nelle ultime uscite nel campionato turco tant’è che potrebbe presto tornare nel “calcio che conta”. La Roma, già un paio di stagioni fa, così come vi avevamo raccontato, lo avevo cercato per poi capire che lo stipendio sarebbe stato un ostacolo troppo importante per le casse giallorosse. In questo tempo però sono pure cambiati i rapporti con i francesi, rinsaldati in maniera importante dall’operazione Wijnaldum, e Icardi insomma potrebbe tornare un nome molto di moda dalle parti di Trigoria.

Dalla Turchia hanno spiegato in tempi non sospetti dell’intenzione di Mou di prendere l’argentino e magari metterlo in coppia lì davanti con Dybala: una Roma a ritmo di tango. Anche perché al momento non si conosce nemmeno quello che sarà il destino di Tammy Abraham.