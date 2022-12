Mourinho-Portogallo, contatti continui e ultimatum

Il Portogallo insiste e non molla Mourinho. Anzi, nelle ultime ore, la federazione portoghese avrebbe alzato il pressing per lo Special One. Sì, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i lusitani vogliono a tutti i costi il connazionale in panchina.

L’era Fernando Santos si è chiusa con l’eliminazione per opera del Marocco al Mondiale in Qatar. E anche con la rottura con Cristiano Ronaldo, lasciato in panchina inizialmente sia negli ottavi di finale contro la Svizzera sia nella partita che poi ha decretato l’eliminazione. Sin dal primo momento il vero obiettivo è stato l’attuale tecnico della Roma che nei giorni scorsi avrebbe deciso di rimanere solo ed esclusivamente sulla panchina dei giallorossi. Ma le notizie delle ultime ore non danno ancora del tutto chiusa l’operazione.

Mourinho-Portogallo, pressing alto

Sì, perché il Portogallo come detto ha alzato il pressing e pretende anche una risposta in tempi brevi. E, nel caso in cui Mourinho accettasse la proposta, allora sarebbe compito della federazione cercare di trovare un accordo con i Friedkin per quello che dovrebbe essere un doppio incarico.

Insomma, la partita non è ancora chiusa e il secondo nome sullo sfondo è quello di Rui Jorge, attualmente selezionatore dell’Under 21. Ma un profilo diverso, ovviamente, a quello dello Special One. Che deve rispondere in tempi brevi per fare chiarezza anche sul suo futuro. Che ancora non è chiaro.