Tentazione Portogallo: ribaltone e apertura ufficiale

Il Portogallo è a caccia di un nuovo commissario tecnico, dopo l’addio a Fernando Santos. Il nome di José Mourinho continua a rimbalzare, ma non è l’unico

Il ritiro in Portogallo della Roma di José Mourinho volge al termine, domani l’ultima delle tre amichevoli in programma in Algarve. La squadra giallorossa sta lavorando senza soste per farsi trovare pronta alla ripartenza stagionale, fissata il 4 gennaio allo stadio Olimpico contro il Bologna. Il nome del tecnico giallorosso è tornato di stretta attualità per la panchina della nazionale del Portogallo, ma spunta una nuova apertura ufficiale dopo il Mondiale in Qatar.

Dopo il trionfo dell’Argentina nel Mondiale in Qatar tante nazionali si preparano ad aprire un nuovo ciclo. Tra queste il Portogallo ha salutato il commissario tecnico Fernando Santos, il ct paga l’eliminazione ai quarti di finale per mano del Marocco. Tra le tante piste accostate alla panchina della selezione lusitana è spuntata anche quella di José Mourinho. Il tecnico della Roma, che ha scelto la via del silenzio stampa nel ritiro in Algarve, sarebbe una delle prime scelte della federazione portoghese. L’ipotesi di un doppio ruolo, col contratto con la Roma in essere fino al 2024, sembra decisamente poco praticabile. E dal Portogallo rimbalza una nuova candidatura, c’è già stata l’apertura ufficiale da parte del diretto interessato.

Tentazione Portogallo, non solo Mourinho: ipotesi van Gaal ct

Non solo lo Special One per la panchina del Portogallo. Come sottolineato da Calciomercato.it c’è una nuova importante candidatura per il ruolo di commissario tecnico della nazionale lusitana. Un altro ct libero dopo i Mondiali in Qatar è Luis van Gaal, ormai ex guida dell’Olanda.

Un’altra ipotesi ancora porta alla pista Paulo Sousa, anche l’ex Fiorentina è tra i nomi caldi seguiti dalla federazione portoghese. Ma per quanto ruguarda l’ex ct degli Orange, è la stessa stampa lusitana a rilanciare la suggestione di vederlo alla guida del Portogallo. Lo stesso Luis van Gaal, a proposito avrebbe aperto ufficialmente alla candidatura. Ecco le parole dell’ex allenatore del Manchester United: “Sono di nuovo in pensione adesso ma ascolterò la proposta se dovessero chiamarmi. Di più non posso dire.”