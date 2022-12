Dybala racconta il retroscena Mondiale: ecco perché ha tirato il rigore centrale

Paulo Dybala sale sul tetto del mondo vincendo il Mondiale con l’Argentina: tra i rigori decisivi c’è anche il suo, sul quale svela la verità

Una gioia infinita per Paulo Dybala, che si è laureato campione del mondo con l’Argentina. La finale contro la Francia in Qatar è stata tra le più spettacolari di tutti i tempi e la ‘Seleccion’ l’ha vinta ai calci di rigore. Tra i protagonisti dei tiri dal dischetto c’è stato anche Paulo Dybala, attaccante della Roma, che nonostante non abbia giocato molto durante la competizione, è stato chiamato in causa nel momento più importante.

Tiro centrale e gol che permette all’Argentina di arrivare poi alla conquista della coppa. Una soddisfazione enorme, sulla quale però proprio Dybala ha voluto svelare un retroscena. Il rigore che ha calciato gli è stato suggerito da un altro giocatore.

Dybala e il rigore al Mondiale: “Me lo ha consigliato Martinez”

Una festa infinita quella dell’Argentina dopo la conquista del Mondiale in Qatar. Come giusto che sia i giocatori stanno passando le giornate a festeggiare con la propria gente, che aspettava questo momento da 36 anni. Un orgoglio anche per la Roma, che ha visto Paulo Dybala alzare la coppa del mondo.

Proprio la ‘Joya’ una volta arrivato a Cordoba, ha parlato ai microfoni di ‘Tyc Sport’ spiegando: “Sono morto, penso che negli ultimi tre giorni abbiamo dormito cinque ore. Sono stati giorni incredibili, l’ho sognato per tutta la vita”. Poi svela il retroscena sul rigore da lui calciato: “Quando sono entrato sapevo che era per i rigori. La camminata per arrivare al dischetto è stata lunga, avevo parlato con Martinez e mi aveva consigliato di tirarlo centrale dopo che loro avevano sbagliato. L’ho ascoltato e non ho fallito”. Dunque ancora una volta Dybala si è fidato dei compagni, come quando lasciò il rigore a Belotti contro il Torino.