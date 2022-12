Incontro Mourinho-Friedkin: c’è la data della svolta

L’allenatore della Roma ha deciso di incontrare la dirigenza per fare il punto della situazione in vista del ritorno in campo della Serie A

La Roma in questa prima parte di campionato non sta rispettando le aspettative della dirigenza e dei tifosi che vorrebbero vedere la squadra lottare per il quarto posto. Questo, infatti significa accesso in Champions League, che è il traguardo principale dopo aver vinto la Conference lo scorso anno e poter competere in Europa League in questa stagione.

I risultati, però, hanno portato ad oggi la Roma al settimo posto in campionato, con un gioco che non sembra così brillante. Le amichevoli di queste settimane hanno dimostrato come sembri mancare un certo guizzo nelle giocate giallorosse. Per questo motivo Mourinho vuole completare al meglio la preparazione in Portogallo, per arrivare al meglio contro il Bologna il 4 gennaio. Le partite di questi giorni, infatti, sono solo amichevoli che servono all’allenatore per testare il livello della squadra.

Al di là delle prestazioni in campo di questo ultimo periodo, Mourinho sa già quali sono le lacune della rosa e per questo vorrebbe ricevere dei rinforzi a partire da gennaio. José, infatti, ha dato mandato a Pinto di rinforzare la rosa, nonostante i paletti Uefa da evitare.

Roma, nei prossimi giorni incontro Mourinho-Friedkin

Competere al meglio per raggiungere la meta e magari anche un altro trofeo, è l’obiettivo principale di Mourinho che ha intenzione di conoscere i pensieri della società. Per questo motivo, infatti, lo Special One è pronto per un colloquio.

Come riporta Augusto Ciardi in diretta su Tele Radio Stereo, questo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’allenatore originario di Setubal e la dirigenza potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. L’enigma principale di Mourinho riguarda i giocatori in rosa che non sembrano all’altezza per puntare a palcoscenici migliori. Per questo, il portoghese vuole capire come procederà la squadra