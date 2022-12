Calciomercato Roma, si libera a gennaio: il futuro nelle sue mani

Calciomercato Roma, si libera a gennaio visto che ha il contratto in scadenza. Il futuro è nelle sue mani. Pinto sfida mezza Europa

In queste ultime settimane vi abbiamo parlato di come Pinto stia cercando di guardare al futuro per un ruolo delicato com’è quello del portiere. Non perché adesso ci siano particolari problemi: con Rui Patricio si dormono sonni tranquilli e un altro anno di contratto il portoghese ce lo ha.

Certo, non è eterno l’attuale titolare della Roma, e il fatto che Svilar non stia convincendo per nulla – tant’è che il titolare nell’amichevole è proprio il portoghese – costringe il gm a guardarsi intorno. Si è parlato molto di Vicario e di Carnesecchi, portieri italiani che in Serie A stanno dimostrando il proprio valore, ma dall’Inghilterra rimbalza una voce importante che vede Pinto impegnato in prima persona per un 18enne.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Setford

Sì, a quanto pare, e secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Roma sarebbe interessata al portiere dell’Ajax Charlie Setford, classe 2004, nazionale delle giovanili inglesi – con il passaporto anche olandese – che ha già giocato con la squadra B dei lancieri. Il suo contratto è in scadenza alla fine della stagione e al momento non sembra avere nessuna intenzione di rinnovarlo.

La concorrenza, comunque, è già bella importante. Sempre secondo il tabloid britannico infatti non solo i giallorossi ci hanno fatto un pensiero ma anche il Tottenham di Antonio Conte e l’Everton in Premier League, oltre al Borussia Dortmund in Germania. Il giocatore a gennaio si potrebbe già accordare con quello che sarà il suo futuro club. E Pinto, da queste parti, spera di fare centro.