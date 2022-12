Calciomercato Roma, scambio con la Juve: sentenza Pinto

Calciomercato Roma, Pinto non ha dubbi: il GM giallorosso e quella risposta definitiva alla Juventus. Le ultimissime.

Le manovre di mercato della Roma saranno intrecciate in maniera sinergica con quelle della Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i giallorossi potrebbero puntellare zone del campo analoghe a quelle dei bianconeri, nel caso in cui dovessero presentarsi le condizioni propizie.

Un discorso approfondito sotto questo punto di vista lo merita il rebus riguardante l’out destro, che potrebbe subire degli scossoni. La posizione di Karsdorp non è affatto sicura, al punto che un’eventuale cessione del terzino olandese è ipotesi da non scartare a priori. I giallorossi, però, non hanno alcuna intenzione di farsi prendere per il collo, e vogliono intavolare la trattativa per la cessione dell’olandese solo sulla base di una cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, scambio Karsdorp-De Sciglio: Pinto non ha dubbi

La valutazione dell’ex Feyenoord si attesta sui 10 milioni di euro. Cifra che la Juve – da tempo sulle tracce del calciatore – non vorrebbe spendere.

Ecco perché nelle ultime ore era stata ventilata la possibilità di una proposta bianconera consistente in uno scambio con De Sciglio, ormai sempre più lontano dai progetti bianconeri. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, però, la Juve oltre allo scambio avrebbe chiesto anche un conguaglio cash. Un’ipotesi che non stuzzica affatto la Roma, che almeno per il momento avrebbe declinato l’offerta.

La partita insomma è ancora tutta da giocare, e non sono esclusi colpi di scena. Nelle scorse ore dall’Olanda era trapelata l’indiscrezione secondo cui Karsdorp si sarebbe offerto all’Ajax. Scenario da monitorare con attenzione, in quanto passibile di sviluppi importanti a stretto giro di posta. Anche dalla Turchia era arrivato qualche sondaggio, ma si tratta di un’opzione che al momento non stuzzica il diretto interessato, che preferirebbe giocarsi le proprie chances in un contesto probante.