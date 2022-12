Calciomercato Roma, domino fulmineo ⚡️: fa tutto il Bayern Monaco 🧐

Calciomercato Roma, il Bayern potrebbe stravolgere le strategie della Juventus: il domino con Pinto è immediato.

Un ruolo importante nella prossima campagna trasferimenti sarà ricoperto in casa Roma dai possibili risvolti sulla corsia destra.

La situazione legata a Rick Karsdorp, sotto questo punto di vista, merita di essere attenzionata. Le prove di disgelo effettuate negli ultimi giorno possono rivelarsi una chiave di lettura interessante per orientare le prossime mosse della Roma. Ora come ora l’opzione più accredita resta sempre quella relativa ad una cessione: tuttavia, la sensazione è che i giallorossi non abbiano alcuna intenzione di svenarsi nel caso in cui non dovesse arrivare un’offerta intrigante. La Roma valuta il terzino olandese non meno di 10-12 milioni di euro, e non vuole fare sconti.

Calciomercato Roma, Bayern su Malo Gusto: nuovi spiragli Juve-Karsdorp?

Uno dei club che ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Karsdorp è la Juventus. I bianconeri, però, dopo aver proposto uno scambio, non vorrebbero andare oltre un prestito con diritto di riscatto.

Condizioni che non soddisfano affatto la Roma, che prendono in considerazione soltanto una cessione a titolo definitivo, o almeno che contempli l’obbligo di riscatto. Quello di Karsdorp, però, non è l’unico nome nella lista dei desideri della “Vecchia Signora”. Oltre ad aver effettuato dei sondaggi esplorati per Fresneda, la Juve aveva tastato il terreno anche per Malo Gusto.

Tuttavia, stando a quanto riferito da Tz.de, il Bayern Monaco potrebbe affondare il colpo per il terzino destro del Lione da un momento all’altro. Alla luce della partenza sempre più probabile di Benjamin Pavard, la cui cessione sembra ormai essere già scritta, i tedeschi stanno fiutando l’affare Malo Gusto. Il Lione non vuole fare sconti per il francese, la cui valutazione potrebbe subire un’altra impennata nei prossimi mesi. Brutte notizie per la Juve: se il Bayern Monaco dovesse affondare il colpo per Malo Gusto, non è escluso che Cherubini possa prendere in considerazione un ritorno di fiamma per Karsdorp.