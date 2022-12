Calciomercato Roma, incontro per gennaio: “Ideale con Matic e Wijnaldum”

Calciomercato Roma, i giallorossi non mollano la presa e vogliono regalarlo a Mourinho già a gennaio. Incontro fissato, gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni e i nodi da risolvere in casa giallorossa sono certamente plurimi e interessano diverse questioni. La priorità attuale del club, corrispondente con l’anelito di una piazza intera, è quello di assistere ad una crescita ed un’evoluzione che permetta di migliorare la posizione in campionato e archiviare le recenti delusioni.

I presupposti di inizio anno erano stati infatti ben altri e se a ciò si aggiunge l’importanza del nome del mister in panchina e dei diversi elementi approdati dopo il calciomercato estivo, si comprende bene come la Roma debba necessariamente fare di più nella seconda parte di stagione, ormai prossima all’inizio. Gli alibi legati alle difficoltà della prima parentesi sono numerosi ma non bastano comunque a giustificare le delusioni delle ultime settimane del 2022 calcistico.

Nulla è però perduto e, soprattutto in una piazza magica quanto folle come quella romana, arrendersi non deve mai essere all’ordine del giorno. Questo ancor di più se si considerano le su citate aspettative che avevano portato in molti a proiettare la squadra di Mourinho in posizioni ben più nobili rispetto a quella attuale.

Calciomercato Roma, gran ritorno Frattesi per gennaio: incontro fissato

Senza troppi voli pindarici o utopistiche previsioni, l’obiettivo principale resta quello di arrivare tra le prime quattro, al fine di condurre la squadra in Champions League. Un obiettivo alla portata da un punto di vista matematico ma certamente non semplice, soprattutto alla luce della densità in classifica registrantesi attualmente tra le primissime fila.

Una discriminante importante, come più volte sottolineato, sarà certamente anche quella del calciomercato invernale. In attesa di vedere Solbakken liberarsi definitivamente dal Bodo Glimt, Tiago Pinto si sta muovendo su plurimi fronti. Tra i vari, c’è certamente quello Frattesi, da tempo finito nel mirino dei giallorossi e di tanti altri top club di Italia.

Il calciatore non ha mai nascosto il proprio anelito al voler tornare in patria e, sul suo futuro, si è espresso con grande chiarezza Angelo Mangiante di Sky Sport. Questo il contenuto di un suo recente Tweet circa la possibilità di vedere il centrocampista del Sassuolo far rientro in quella città che lo ha cullato sin da bambino e dalla quale si è separato con l’obiettivo ultimo di ritornarvici una volta cresciuto e maturato.

“Frattesi-Roma. Prossima settimana previsti incontri per una trattativa che si può chiudere a gennaio.

Segnali positivi. Centrocampista ideale per giocare con Wijnaldum e in mezzo solo uno tra Matic e Cristante. In un centrocampo a tre con cambio di passo e dinamismo“.