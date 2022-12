Calciomercato Roma, rinnovo in stand by: fa gola a tutto il mondo

Il capitolo rinnovi continua a lasciare in apprensione la Roma: prende tempo per il prolungamento mentre fa gola a tutto il mondo

In tanti, se non tutti, vedendo le partite della Roma della prima parte di stagione avranno pensato almeno una volta che il reparto difensivo giallorosso si regge in piedi grazie a Smalling. Il difensore inglese è ormai una certezza per la rosa romanista e non a caso è il giocatore con più minuti giocati fino ad ora. Un leader dentro e fuori dal campo al quale la Roma non può rinunciare.

A spaventare il club giallorosso è il contratto in scadenza a giugno 20223, con opzione per il rinnovo annuale su cui il giocatore ha in mano la decisione. La Roma gli ha anche offerto un rinnovo biennale a cifre leggermente più basse, ma i agguato ci sarebbero già quattro club.

Calciomercato Roma, Smalling prende tempo per il rinnovo: non solo Juventus e Inter su di lui

Il futuro di Chris Smalling continua a essere un rebus da risolvere il prima possibile. Le opzioni per il rinnovo con la Roma sono due ed entrambe sono in attesa di una decisione del difensore inglese. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Smalling avrebbe deciso di prendersi del tempo per ragionare sul proprio futuro, cosa che ovviamente non tranquillizza la Roma.

Quello che firmerà sarà probabilmente l’ultimo contratto importante e per ora la priorità sembra rimanere la Roma. Smalling però continua a fare gola a tanti club, non soltanto a Juventus e Inter che continuano a essere in agguato. Sulle tracce del difensore inglese infatti ci sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte e il Toronto, ma l’opzione Canada sembrerebbe più difficile. Comunque una risposta alla Roma sul proprio futuro Smalling dovrebbe darla a breve, con la speranza che possa rimanere a guidare la retroguardia giallorossa.