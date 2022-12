Calciomercato Roma, il nazionale ha già firmato

Firma ufficiale del contratto con la Roma per il giocatore che viene anche convocato da Roberto Mancini in Nazionale

Investire sui giovani è un punto che la Roma ha sempre seguito con molta attenzione. Con Josè Mourinho in panchina abbiamo assistito all’esordio di diversi giovani poi diventati importanti per la rosa giallorossa. Uno su tutti Nicola Zalewski, entrato stabilmente anche nel giro della Nazionale maggiore della Polonia. Anche i vari Bove, Volpato e Tahirovic godono della stima del mister che continua a farli crescere chiamandoli spesso in causa.

Proprio per seguire questa linea verde, arriva la firma ufficiale di un giovanissimo. Dopo una prima parte di stagione si è conquistato il primo contratto da professionista con i giallorossi. Inoltre arriva anche la chiamata di Roberto Mancini per lo stage della Nazionale.

Calciomercato Roma, momento speciale per Mannini: firma e convocazione in Nazionale

Si chiama Mattia Mannini il giovane talento su cui la Roma ha deciso di investire seriamente. Centrocampista centrale classe 2006, si è messo in evidenza con l’Under 18 giallorossa, tanto da colpire anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini.

Pochi giorni fa per lui è arrivata la firma del primo contratto da professionista con la Roma. Una soddisfazione enorme per Mannini e l’ennesima dimostrazione che i giallorossi puntano forte sui giovani. Ma le sorprese non sono finite qui. Infatti Mannini è stato anche convocato da Mancini per lo stage della Nazionale a Coverciano, dove è il più giovane dei giocatori chiamati. Un doppio regalo di Natale per il giovane su cui la Roma ha deciso di puntare.