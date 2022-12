Pinto ribalta il mercato: risoluzione anticipata

Tiago Pinto ci ha già deliziati con colpi importanti in estate e ora è pronto a ribaltare il calciomercato: risoluzione anticipata

Il calciomercato è fatto di continui colpi di scena che lo rendono sempre imprevedibile. La Roma la scorsa estate è stata una delle squadre che ha fatto il miglior mercato in Italia, riuscendo a prendere giocatori di livello come Dybala, Matic e Wijnaldum a costi ridotti. Adesso però una delle cose che preme maggiormente ai giallorossi è la questione rinnovi, legata anche al futuro dei giocatori in prestito.

In particolare Tiago Pinto starebbe ragionando anche sul futuro di Wijnaldum, che ha saltato per infortunio la prima parte di stagione. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’ per il ritorno dell’olandese si dovrà attendere ancora un mese, probabilmente potrà scendere in campo a Roma-Spezia del 22 gennaio. Nel frattempo si ragiona anche sul riscatto dal Psg.

Calciomercato Roma, Pinto lavora sul futuro di Wijnaldum: sondaggio col Psg per la risoluzione anticipata

Georginio Wijnaldum è stato fino ad ora il valore aggiunto che è mancato alla Roma, ma il suo ritorno in campo si avvicina. Dopo cinque mesi dall’infortunio alla tibia a metà gennaio potrebbe tornare a disposizione di Mourinho, che lo ha tanto aspettato. Nel frattempo Tiago Pinto lavora anche sul futuro dell’olandese nella capitale.

Secondo ‘Il Tempo’ la Roma non sarebbe intenzionata a spendere 8 milioni esercitando il diritto di riscatto. Infatti Tiago Pinto avrebbe già sondato il terreno con l’agente del giocatore per capire se ci possono essere i margini per una risoluzione anticipata del contratto con il Psg, che ha scadenza nel 2024. Così la Roma riuscirebbe a prenderlo a parametro zero. Altrimenti si aspetterà l’estate, quando mancherà un solo anno alla scadenza del contratto con i parigini e si proverà a prendere Wijnaldum con un piccolo indennizzo.