Mourinho-Portogallo, Natale galeotto: fissato l’incontro

Mourinho-Portogallo, il Natale è galeotto: fissato l’incontro con la federazione per decidere il futuro. Ecco quando ci sarà il faccia a faccia

Nella serata di ieri vi abbiamo raccontato della pressione che la federazione portoghese sta esercitando verso Mourinho per convincere lo Special One ad accettare il doppio incarico. E inoltre si attende una risposta in tempi brevi.

C’è un ulteriore dettaglio in questa situazione che è stata riportata questa mattina dal quotidiano A Bola, che svela quando ci sarà questo tanto atteso faccia a faccia. Oggi infatti si conclude il ritiro in Algarve della squadra giallorossa, ma Mourinho rimarrà in Patria per festeggiare il Natale insieme ai familiari. E sarà proprio quello il momento opportuno.

Un Santo Stefano con il cuore in gola per i tifosi della Roma. Sì, il 26 dicembre Mourinho dovrebbe avere un incontro con Fernando Gomes, il “patron” del calcio portoghese. Sul piatto non ci saranno dolci e torroni, ma un contratto per guidare la rifondazione della nazionale portoghese con un doppio incarico che però, fino al momento, non ha stimolato il tecnico della Roma.

Pressing alto insomma, pressing nei confronti di un allenatore concentrato a raggiungere con il club degli obiettivi ben definitivi. Come spiegato per ora Mou ha rifiutato tutte le avances che gli sono arrivate, ma questo corteggiamento così pressante potrebbe anche fargli cambiare idea. Vedremo quello che succederà anche se la Roma non è apparsa entusiasta di questo possibile doppio lavoro del tecnico. Un Santo Stefano quindi con i fiocchi in attesa di capire cosa uscirà fuori. E per i tifosi della truppa giallorossa poteva essere sicuramente un Natale più sereno.