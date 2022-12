La Roma riabbraccia Dybala: ecco quando torna

La Roma riabbraccia Dybala: ecco quando la Joya potrebbe tornare nella Capitale. Si punta ovviamente al 4 gennaio quando è in programma la gara contro il Bologna

Ma quando torna Dybala? Questa è la domanda che tutti i tifosi giallorossi si stanno facendo in questo momento. Altro che Capodanno o altre cose, in programma il prossimo 4 gennaio all’Olimpico contro il Bologna c’è la prima gara del 2023, quella che serve per partire alla grande.

Tutti sappiamo inoltre quello che il campione del Mondo può dare a questa squadra. E’ stato l’unico infatti ad accendere la luce nella prima parte di stagione e anche Mourinho lo ha riempito di responsabilità. Che uno come lui, in grado di entrare freddo in una finale Mondiale a pochi secondi dal termine e di calciare un rigore pesantissimo, si può prendere. Anzi, che si deve prendere.

La Roma riabbraccia Dybala, nella Capitale entro il 30

C’è una data, in poche parole, per il rientro. Una data che non è segnata in rossa sul calendario perché non è festivo, ma che i tifosi della Roma e che Mourinho potrebbero colorare presto. Secondo le informazioni del Romanista infatti, entro il 30 dicembre, Dybla dovrebbe presentarsi a Trigoria.

Otto giorni più o meno. Anche perché adesso serve un poco di riposo dopo la festa clamorosa di Buenos Aires e dopo le dichiarazioni dell’Argentino che ha confermato di aver dormito al massimo cinque ore negli ultimi tre giorni. Sì, è il tempo di riprendere le energie per pensare alla seconda parte di stagione, quella che deve portare a raggiungere gli obiettivi. E solamente uno come Dybala può alzare il livello tecnico della rosa.