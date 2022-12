Incontro Mourinho-Portogallo: data già fissata

Roma, incontro con Mourinho nei prossimi giorni per la svolta sul fronte Portogallo. Ecco cosa sta succedendo.

In queste settimane, all’ombra del Colosseo, sono stati toccati plurimi discorsi e argomenti, in grado di generare non poca attenzione e attesa per un futuro che nella Capitale si augurano poter essere più radioso e sereno rispetto agli ultimi giorni del 2022 calcistico. Questi ultimi ci avevano restituito una squadra stanca e in difficoltà, nonché pregna di asperità che sarebbero dovute essere affrontate nel corso della pausa Mondiale.

I responsi provenienti dal Giappone non sono stati dei più felici, così come l’esordio nelle amichevoli in Portogallo aveva preoccupato non poco i tifosi, alla luce del pesante 0-3 maturato contro il Cadice. Come accade sovente in questi casi, si tratta spesso di risultati e indicazioni da dover razionalizzare e analizzare con la consapevolezza che si tratti di semplici incontri finalizzati allo sperimentare nuove soluzioni e trovare la giusta condizione fisica.

Roma, possibile incontro a Natale: tutta la verità sullo scenario Mourinho-Portogallo

Nessun abbattimento e, al contempo, nessuna esaltazione dopo la vittoria di oggi pomeriggio per 3-0. Ciò di cui ha bisogno la Roma in questo momento è grande equilibrio e razionalità, finalizzate all’affrontare in modo intelligente gli impegni e le difficoltà che il 2023 metterà di fronte a Mourinho e adepti.

In attesa di evoluzioni sul fronte Karsdorp e di quelle che saranno le risposte di Tiago Pinto sul mercato, arrivano intanto importanti aggiornamenti circa lo scenario Mourinho-Portogallo. La possibilità di vedere José come CT della Nazionale del proprio Paese non è da scartarsi ma merita di essere scandagliata con consapevolezza. Da tale punto di vista, non sfugga quanto raccolto in queste ore da Sky Sport.

“Per ora la Federazione ha fatto un’offerta a Mourinho e potrebbe esserci un incontro, dal momento che nei giorni di Natale resterà in Portogallo. Potrebbe ricoprire entrambi i ruoli e bisognerebbe capire quale sia la posizione di Mourinho che ancora non si è espresso. Va capito se la Roma sia disposta a dare un’apertura in tale direzione. Uno scenario del genere significherebbe dover portare alla presenza di staff e osservatori ben più grandi rispetto a quelli normali delle federazioni. Mourinho avrebbe bisogno di osservatori mentre siede in panchina la domenica a Roma e non potrebbe seguire i portoghesi in partite come Benfica-Porto o Manchester United-Wolverhampton”.