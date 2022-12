Roma-Waalwjik, orario e dove vederla: diretta Tv e streaming

Ultima amichevole in Portogallo per la Roma che affronterà gli olandesi del Waalwjik: l’orario del match e dove vederlo in Tv e streaming

Anche la Tournee in Algarve sta per terminare. Ultimo giorno in Portogallo per la Roma, che disputerà l’amichevole contro gli olandesi del Waalwjik per poi salire sull’aereo che li riporterà nella capitale. Un ritiro intenso quello che hanno vissuto i giallorossi, dove le amichevoli a livello di risultati non sono sicuramente state soddisfacenti, ma il lavoro in allenamento è stato tanto e intenso.

Nella prima amichevole è arrivata la pesante sconfitta contro il Cadiz per 3-0, con tanto di espulsione di Kumbulla. In quella successiva contro il Casa Pia è finalmente arrivata la vittoria per 1-0 con il gol di El Shaarawy. Oggi la Roma spera di chiudere il ritiro in Portogallo con una vittoria, ma soprattutto con tante risposte positive in campo.

Roma-Waalwjik, orario e dove vederla: ci sarà Pellegrini, Smalling riposa

Ultimo test in Portogallo per la Roma, che affronta il Waalwjik, una squadra olandese che milita nella Eredivisie e al momento è decima in campionato. Un amichevole che sicuramente darà spunti importanti a José Mourinho in vista della ripresa della stagione il prossimo 4 gennaio contro il Bologna.

La partita si giocherà alle ore 16 italiane e sarà visibile, come le scorse amichevoli, su Dazn sia in Tv che in streaming. In campo dovrebbe esserci Pellegrini, che ha smaltito il problema alla tibia, con Abraham che dovrebbe partire titolare questa volta. Non dovrebbe esserci invece Smalling, che rimarrà a riposo poiché la caviglia fa ancora un po’ male dopo la distorsione contro il Cadiz.