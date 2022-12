Calciomercato Roma, intreccio con Koulibaly: l’Inter fa saltare il banco

Calciomercato Roma, l’intreccio che non ti aspetti: l’annuncio a TV PLAY che può cambiare nuovamente le carte in tavola.

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ma rumours ed indiscrezioni continuano da tempo a caracollare l’attenzione mediatica.

Ne sa qualcosa la Roma, che sta tastando diversi obiettivi per puntellare diversi reparti. Con il discorso legato a Karsdorp ancora in evoluzione, i giallorossi hanno sondato diversi obiettivi per la fascia destra. Allo stesso tempo i capitolini non hanno mollato la presa per Davide Frattesi, che potrebbe ritornare prepotentemente in auge nel caso in cui il Sassuolo entrasse nell’ordine di idee di accettare una contropartita tecnica gradita. Allo stesso tempo, però, non vanno trascurati eventuali mosse per il settore difensivo. Un addio di Kumbulla a stretto giro di posta non è da escludere: da attenzionare anche il dossier Smalling, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, tra Smalling e Koulibaly: “L’Inter c’è sull’ex Napoli”

Smalling ha catalizzato l’attenzione di diverse big. Una di queste è l’Inter, che deve sbrogliare la matassa riguardante il futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, e potrebbe animare le prossime ore della campagna trasferimenti invernale.

Nel caso in cui l’ex Samp dovesse alla fine essere ceduto, occhio anche al possibile intreccio con Koulibaly, per il quale l’Inter avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

A tal proposito, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda su TV PLAY, ha espresso il suo punto di vista il giornalista di “Repubblica” Enrico De Lellis: “In un’ ottica ad ampio raggio Koulibaly piace ad Inzaghi, così come Smalling e Scalvini. Su Skriniar c’è sempre la corte del Psg: l‘Inter non è tagliata fuori dal rinnovo del contratto, serve tempo ma i soldi del Psg sono tanti. Koulibaly in Premier non sta andando benissimo, non sta giocando e non è felicissimo: il suo entourage è previsto a Londra. L’Inter c’è su Koulibaly, è un desiderio del suo allenatore.”

Anche Fabrizio Biasin si è espresso sull’argomento: “Sull’asse Inter-Chelsea si è creato un bel rapporto. Con la nuova proprietà c’è un bel rapporto. Su eventuali affari non so niente.”