Calciomercato Roma, avviati i contatti in Serie A: servono 25 milioni

Calciomercato Roma, un club di Serie A si muove in anticipo: servono 25 milioni di euro per il colpo. Cercano di giocare d’anticipo

José Mourinho, durante il Mondiale, lo ha elogiato pubblicamente. E anche giustamente, visto quello che è riuscito a fare con la sua Nazionale. Tant’è che si è parlato di un possibile interesse anche della Roma nei suoi confronti, andando a cavalcare quelle che sono state le parole dello Special One.

Ora, il giocatore non è piaciuto solamente ai giallorossi, anche perché la vetrina del Mondiale riguarda tutti e non solo l’Italia. E da quelle parti gongolano, visto che il prezzo è schizzato clamorosamente verso l’alto. Il profilo di Ounahi, insomma, piace a tutti. Anche se il Napoli, a quanto pare, e secondo quanto riportato dalle informazioni di Gianluca Di Marzio, avrebbe avviato i contatti per il giocatore. Con Giuntoli che sembra avere tutta l’intenzione di giocare d’anticipo.

Calciomercato Roma, il Napoli si lancia su Ounahi

Del gruppo allenato da Regragui, il centrocampista è stato sicuramente uno dei migliori. Tant’è che l’Angers ha già fatto capire che davanti ad una buona offerta lo potrebbe cedere già a gennaio. Non sembra però essere questa la voglia degli azzurri che sono pronti a prenderlo subito – versando 20-25 milioni di euro, cifra minore di quella uscita fuori qualche giorno fa – e lasciarlo in Francia fino alla fine della stagione.

Ounahi piace anche in Francia, al Marsiglia ad esempio, ma in questo momento il Napoli sembra aver messo la freccia. Anche sulla Roma, che ha altri obiettivi in mezzo al campo per il momento – vedi Frattesi – e che non si può permettere, ad oggi, quella cifra. In poche parole tutto lascia presagire che sarà Spalletti a godersi il giocatore.