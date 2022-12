Calciomercato Roma, allarme 🚨 Depay: nuovo inserimento improvviso 👀

Calciomercato Roma, si complica la pista Depay: non solo le big di Premier League. Nuovo inserimento improvviso in Liga

Non c’è dubbio che Depay sia un obiettivo della Roma per la prossima finestra invernale di mercato. Non solo per quelle che sono le sue qualità che farebbero davvero comodo alla squadra giallorossa, ma anche per quella che è la possibilità, da tenere davvero in considerazione, di prendere il giocatore senza sborsare cifre enormi.

La sua avventura al Barcellona – che come vi abbiamo raccontato lo ha anche proposto al Newcastle – sembra essere decisamente al termine. E una sua partenza nelle prossime settimane è quasi cosa certa ormai. Pinto da un poco di tempo ci ha fatto più di un pensiero, anche per andare incontro a quelle che sono le esigenze di Mourinho. Ma più si avvicina la riapertura del calciomercato e più si fanno tante le squadre che lo stanno attenzionando. In più, secondo quanto riportato da todofichajes.net, c’è anche un nuovo inserimento in Liga.

Calciomercato Roma, anche l’Atletico su Depay

In attesa di capire quali potrebbero essere gli sviluppi della situazione, c’è da segnalare quello che è l’interesse dell’Atletico Madrid. La pista, confermano dalla Spagna, non è facile nemmeno per Simeone vista la tanta concorrenza. Ma i Colchoneros un pensiero lo stanno facendo, eccome, sul centravanti.

C’è da tenere in considerazione, in questo caso, che i madrileni sono pronti a cedere anche Joao Felix, dopo una prima parte di stagione di certo non esaltante, ma anche per un malessere generale che ha colpito il calciatore portoghese nel corso di questi ultimi mesi. Una situazione che spinge l’Atletico a guardarsi intorno. Non troppo lontano in questo caso, visto che Depay gioca nella Liga e si potrebbe spostare di soli pochi chilometri rispetto a quelli che invece dovrebbe percorrere per raggiungere la Premier League o la Serie A.