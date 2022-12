Calciomercato Roma, l’incontro che fa saltare il banco: palla al bomber

Calciomercato Roma, l’incontro che fa saltare il banco: il faccia a faccia che può rappresentare il vero punto di svolta.

Sono diverse le tracce di calciomercato che la Roma sta seguendo per rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho. L’acquisto di un terzino destro rappresenta per forza di cose una priorità, alla luce dello scenario venutosi a delineare sul fronte Karsdorp. Tuttavia, Tiago Pinto studia anche altri profili, pronto a capitalizzare l’occasione propizia.

Sorprendono fino ad un certo punto, dunque, le indiscrezioni legate al possibile acquisto di un difensore centrale (N’Dicka continua a piacere e non poco ai giallorossi, anche alla luce del rebus Smalling). Il ritorno di fiamma di Frattesi, poi, sta diventando sempre più concreto con il passare delle ore, anche perché il Sassuolo sembrerebbe essersi convinto ad accettare l’inserimento di contropartite tecniche gradite. Ma non è finita qui.

Calciomercato Roma, a fari spenti per Depay: lo scenario

In orbita Roma è tornato a ruotare con una certa insistenza anche il profilo di Memphis Depay. L’attaccante olandese non sta attraversando un periodo felice tra le fila del Barcellona, e dovrebbe cambiare aria già nel mercato di gennaio.

Dopo una prima parte di stagione nella quale Xavi non lo ha mai utilizzato, l’ex Lione si è convinto a cambiare aria per rimettersi in gioco in un contesto in grado di rivitalizzarlo. Secondo quanto riferito da sport.es, però, i blaugrana questa volta non hanno alcuna intenzione di fare sconti e valuteranno di volta in volta quelle proposte che dovessero arrivare. La Roma, dal canto suo, assieme al Newcastle sarebbe uno dei pochi club disposti ad ingaggiarlo. Il colloquio tra Depay e Xavi, sotto questo punto di vista, potrebbe fungere da autentico spartiacque.

L’intrigo Depay è comunque un rebus ancora tutto da sbrogliare. L’olandese ha diversi estimatori anche in Premier League, ma per adesso né United né l’Arsenal né tantomeno il Chelsea hanno mosso passi concreti per l’acquisto dell’attaccante.