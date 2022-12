Calciomercato Roma, addio a gennaio: resta in Serie A

Calciomercato Roma, valutazioni in corso per l’addio a gennaio. Tutti gli aggiornamenti su una delle questioni maggiormente discusse in queste settimane.

All’ombra del Colosseo c’è attesa e curiosità circa quelle che saranno le future evoluzioni di scenari importanti e dei quali si discute da non poco tempo. A ciò si aggiunga la più generica attesa per la ripresa di un campionato in vista del quale i tifosi tutti si attendono una catarsi che conduca gli uomini di Mourinho in posizioni nobili e maggiormente rispettanti le elevate aspettative a inizio percorso.

Le delusioni arrivate nella prima parte di campionato sono state diverse e hanno generato tra le fila capitoline curiosità e preoccupazione. Quest’ultima è da ascriversi soprattutto nelle diverse difficoltà palesate dalla squadra in campo e, più in generale, da un corpo di situazioni che hanno contribuito a lenire una serenità mancata sempre di più nel corso delle ultime settimane del 2022 calcistico. Il caso Karsdorp è certamente un esempio lapalissiano ma, tornando alla su citata curiosità, quest’ultima interessa soprattutto la reazione del club e della squadra tutta in vista del nuovo anno.

Calciomercato Roma, il Torino non molla Shomurodov

Le risposte arrivate nelle amichevoli non sono sempre state felicissime e, soprattutto in Giappone, hanno aiutato a corroborare la tesi di una squadra in difficoltà e necessitante di miglioramenti in vista di quella che sarebbe stata la seconda parte di stagione. Già in Portogallo si sono visti segnali distensivi e di miglioramento, anche su un fronte Karsdorp ancora caldissimo ma figurante ad oggi come meno grave rispetto al passato.

Ad ogni modo, restano numerose le questioni sul tavolo di Tiago Pinto. Non solo rinnovi, nodi da sciogliere come quello di Rick o valutazioni circa possibili nuovi approdi. Il mese di gennaio potrebbe regalare non poche novità anche in uscita, alla luce della presenza in rosa di diversi giocatori non più centrali nel progetto e le cui uscite potrebbero generare entrate e nuovi spazi da colmare in modo più funzionale. Da tale punto di vista, non sfugga quanto riferito da Sky Sport.

Ancora vivido, infatti, l’interesse del Torino per Eldor Shomurodov, certamente tra i profili maggiormente deludenti di quest’ultimo biennio per impiego e rapporto qualità-prezzo. Juric ha individuato da tempo in lui un rincalzo ideale e, ad oggi, all’ombra della Mole stanno valutando ancora i diversi parametri per corroborare l’attacco granata. L’interesse c’è, così come la volontà unisona di chiudere. Seguiranno aggiornamenti.