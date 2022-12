Calciomercato Roma, fretta Zaniolo per il rinnovo: decisione comune

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti sul fronte caldissimo e in grado di stimolare sempre grande attenzione. Ecco cosa sta succedendo.

Ci sono delle questioni in casa Roma in grado, da tempo, di stimolare non poca attenzione e tenere i tifosi con il fiato sospeso. Questo soprattutto alla luce di eventi del passato dei quali la piazza è ben memore e che hanno certamente influenzato il modo di vedere e di ragionare dei tifosi di questa squadra.

Il riferimento non può che andare ai diversi nobilissimi addii concretizzatisi nel corso di questi ultimi anni e che hanno sovente generato non poco rammarico o tristezza tra le fila di un popolo in grado di affezionarsi molto facilmente e di dare affetto incondizionato soprattutto a chi dimostri legame alla maglia o sia in grado di dare soddisfazioni sportive sul campo.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo e tempistiche: gli ultimi aggiornamenti

Gli esempi del passato più e meno recente potrebbero certamente essere numerosi ma, ad oggi, una delle questioni in grado di tenere maggiormente col fiato sospeso una città intera riguarda Nicolò Zaniolo. Questo soprattutto alla luce del grande valore vantato dal 22 di Mourinho e un legame affettivo che, al netto di atteggiamenti non sempre graditissimi del ragazzo, è rimasto intatto per i ricordi che legano il classe ’99 ad una piazza che lo ha sempre cullato e coccolato.

Ad oggi, il contratto di Nicolò scade nel 2024 e c’è grande attesa per comprendere quale possa essere la decisione giusta da parte del club. Nell’era Friedkin abbiamo già assistito alla calma contraddistinguente la gestione del rinnovo di Pellegrini, in quel caso giustificata anche dal legame del 7 con la propria città. Va adesso capito, con un giocatore non romano e romanista come Lorenzo, quale strada sia giusto seguire.

Su tale fronte, Sky Sport ha evidenziato come non ci sia ancora intesa tra le parti per il rinnovo e come, al contempo, in quel di Trigoria ci sia fretta ma non grande impellenza, consapevolmente di una scadenza fissata nel 2024. Non tra moltissimo, insomma, ma nemmeno dopodomani. C’è tempo: da capire se anche la volontà sia abbastanza. Da parte di tutti.