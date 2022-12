Calciomercato Roma, assalto Barcellona: lo prendono a zero

Calciomercato Roma, anche il Barcellona pensa all’affare e alla fine potrebbe avere la meglio. L’affare a parametro zero lo fanno dalla Spagna

La Roma è sulle tracce del calciatore da diverso tempo. Ma non piace, purtroppo, solamente ai giallorossi. Ma ci sono tanti altri club che lo hanno messo nel mirino, soprattutto perché si tratta di un elemento in scadenza di contratto e di questi tempi prendere giocatori a parametro zero è una cosa fondamentale.

Il difensore oltre ad essere entrato nei radar della Juventus – che però al momento ha altri problemi a cui pensare – secondo quanto riportato da xcatalunya.cat, adesso è anche attenzionato e anche molto dal Barcellona, che lo vuole per sistemare la difesa per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, affondo Barcellona per N’Dicka

Sì, parliamo di Evan N’Dicka, il difensore 23enne dell’Eintracht Francoforte che alla fine della stagione lascerà i tedeschi. Di possibilità di rinnovo non ce ne stanno, e questa ormai è una cosa risaputa. E lui tra poco avrà la possibilità di firmare per il suo nuovo club senza passare nessun guaio. A sei mesi infatti dalla scadenza del contratto, ogni calciatore può iniziare a guardarsi intorno.

E N’Dicka, a dire il vero, lo sta già facendo da un pezzo, con il suo agente che sta esplorando tutte quelle che sono le possibili soluzioni. Non solo in Italia a questo punto, ma anche in Spagna: il Barcellona infatti sembra avere tutta l’intenzione di fare sul serio e con ogni probabilità cercherà di chiudere a gennaio la questione. Vedremo come andrà a finire, con Pinto che comunque non sembra ancora essere del tutto tagliato fuori.