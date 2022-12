Calciomercato Roma, la ciliegina sulla torta: Mou e la Juve in scacco

Calciomercato Roma, l’Arsenal non molla la presa ed è pronto a perfezionare l’operazione a stretto giro di posta.

In una sessione invernale di contrattazioni che sta per aprire ufficialmente i battenti, la Roma vuole monitorare con lucidità le diverse situazioni che di volta in volta si presenteranno.

Alla luce della situazione non troppo fluida sul fronte Smalling – che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i giallorossi in scadenza nel 2023 – Pinto sta vagliando con attenzione eventuali innesti in grado di migliorare il pacchetto arretrato a disposizione di José Mourinho. L’addio di Kumbulla, poi, potrebbe schiudere interessanti scenari: oltre a Frattesi, infatti, anche il profilo di Lukic è ritornato in auge. L’acquisto del centrocampista del Torino si potrebbe sbloccare proprio con l’inserimento nell’affare dell’albanese, ormai ai margini del progetto tecnico di Mou.

Calciomercato Roma, Arsenal-N’Dicka: gli ultimi sviluppi

I discorsi riguardanti i possibili innesti in difesa ci proiettano inevitabilmente al dossier concernente N’Dicka. Il centrale francese dell’Eintracht Francoforte è uno dei nomi forti attorno al quale si stanno coagulando le avances di diversi club, pronti a darsi battaglia per mettere le mani sul prospetto transalpino.

classe ’99 ha estimatori in Italia – Roma, Juventus ed Inter sono da tempo sulle sue tracce – ma anche all’estero. Barcellona e Psg lo hanno sondato ma non hanno affondato il colpo: anche il Bayern Monaco ha provato a capire la fattibilità dell’operazione, sebbene da una posizione piuttosto defilata al momento.

Più concreto è invece l’interesse dei club di Premier: Tottenham e soprattutto Arsenal sono pronti ad anticipare la concorrenza. Secondo quanto riferito da “Evening Standard“, N’Dicka sarebbe una richiesta esplicita di Arteta che andrebbe a rimpolpare un reparto che ha già offerto buone garanzie. Al di là dei rumours circolati nelle ultime settimane, l’interessamento dei londinesi per il centrale continua ad essere forte. L’Arsenal conta di far leva sulla volontà del calciatore per vincere un testa a testa che si preannuncia piuttosto interessante e foriero di intriganti sviluppi in tempi relativamente brevi.