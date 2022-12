Mourinho ct del Portogallo, Bruno Fernandes: “Ha già risposto”

Ipotesi José Mourinho per la panchina del Portogallo. C’è la rivelazione in diretta di Bruno Fernandes, il tecnico giallorosso ha già riposto alla federazione

Dopo il Mondiale in Qatar la panchina di Fernando Santos come ct del Portogallo è saltata. Tra le varie opzioni è rimbalzata da più fonti anche la pista che porta al tecnico della Roma, José Mourinho. Secondo quanto riportato in diretta da Bruno Fernandes il tecnico giallorosso ha avuto un fitto colloquio con la Federazione del Portogallo. C’è già stata la risposta dello Special One all’offerta lusitana.

La Roma ha salutato ieri l’Algarve, dopo l’ultima delle tre amichevoli in programma in Portogallo. Josè Mourinho è rimasto in patria per passare le festività in famiglia, mentre dal Portogallo continuano a rimbalzare voci che lo vorrebbero come prima scelta per il dopo Fernando Santos. Sul futuro del tecnico giallorosso, accostato anche alla panchina del Brasile, è intervenuto dal Portogallo il giornalista Bruno Fernandes, che ha fatto chiarezza sul futuro dello Special One. Ecco la rivelazione in diretta su TV PLAY a calciomercato.it .

Fernandes spegne la pista Portogallo per Mourinho: “Vuole lo Scudetto con la Roma”

Il cronista di Record allontana con decisione l’ipotesi Mourinho ct del Portogallo: “Per adesso non diventerà ct del Portogallo. C’è stato un fitto colloquio per sondarne la disponibilità, Mourinho ha ringraziato ma ha detto di voler concentrarsi solo sulla Roma, dicendo che si sente così legato al progetto che vuole arrivare a vincere lo Scudetto“.

Sulle ambizioni del tecnico giallorosso: “Vuole vincere lo scudetto, sta lavorando per questo e vede quello che sta facendo Spalletti, che lui ama. Vuole portare la Roma tra le prime tre in Italia, ad un altro livello.” Come fare per raggiungere il vertice della Serie A? “La Roma dovrà garantire giocatori di qualità a Mou, come le concorrenti. La Federazione portoghese sta spingendo per convincere il tecnico dell’Under 21, Rui Jorge, a guidare la prima squadra.” Il giornalista allontana senza riserve la pista Mou per la panchina del Portogallo e rilancia le ambizioni della squadra giallorossa in ottica futura, facendo sognare i tifosi.