Infortunio e verdetto definitivo, salta Milan-Roma

Roma, verdetto finale per la sfida di inizio anno. Condizioni non ancora ottimali, ecco quando rientra.

Archiviata la parentesi del Mondiale in Qatar, si avvicina finalmente sempre di più il gran ritorno della Serie A, destinato ad avere un peso e un’importanza mediatica e da tanti altri punti di vista. La singolarità di un’interruzione in medias res aveva certamente generato curiosità e noia per l’assenza di una competizione abituata a entrare nel vivo proprio nelle settimane immediatamente precedenti a quelle natalizie.

Quest’ultime, nel corso del corrente anno, sono state invece saturate dal su citato evento Fifa, conclusosi con la vittoria dell’Argentina di Dybala e adesso finalmente pronto a lasciare nuovamente spazio alla Serie A. Restando in casa Roma, c’è certamente curiosità e attesa da tanti punti di vista, soprattutto alla luce delle difficoltà palesate dalla squadra nel corso della parentesi immediatamente precedente alla lunga pausa.

La speranza della piazza tutta è quella di poter assistere ad un’importante ed evidente risalita, complice però l’incastro di diversi fattori. La presenza di José Mourinho in panchina non può che corroborare la fiducia nei confronti di un anelito alla rinascita, a patto che lo stesso José sia supportato da tutta una serie di fattori.

Roma, rientro slittato in casa Milan: le ultime su Maignan

Il calciomercato rientra certamente tra questi ultimi, seppur con la consapevolezza che nel mese di gennaio è quasi sempre difficile fare veri e propri miracoli. Basterà a José il recupero di Paulo Dybala e di Georginio Wijnaldum, unitamente a qualche limatura che, insieme a Solbakken, apporti le giuste e intelligenti limature per il 2023.

Proprio sul fronte dei nuovi impegni, intanto, giunge un significativo aggiornamento che non deve essere scappato ai tifosi della Roma e del Milan. Dopo l’esordio post natalizio contro il Bologna, Pellegrini e colleghi sono infatti attesi dal delicato incrocio a San Siro contro la compagine di Pioli. A differenza di quanto previsto inizialmente, la presenza di Maignan è tutt’altro che certa.

Il francese è ancora alle prese con un infortunio che gli ha causato forfait per buona parte della prima parentesi di campionato. Secondo Calciomercato.it, però, la sua presenza sarebbe a rischio anche per la partita di Supercoppa contro l’Inter il prossimo 18 gennaio a Riyad. La stessa fonte parla di un possibile rientro qualche settimana dopo la finale con slittamento previsto a febbraio. Quasi impossibile, dunque, la sua presenza in campo l’otto gennaio.