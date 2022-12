Calciomercato Roma, domino travolgente Skriniar: Mou sbloccato

Calciomercato Roma, intreccio con Inter e Juve: il ritorno di fiamma apre scenari interessanti per i giallorossi. Ecco come.

Tra le esigenze della Roma sul mercato, quella relativa all’acquisto di un centrale non è di stringente attualità in casa giallorossa. O almeno, non ancora. Potrebbe diventarlo, però, nel caso in cui Tiago Pinto dovesse riuscire a cedere Kumbulla, che continua ad avere diversi estimatori in Serie A.

Il difensore albanese potrebbe essere inserito come pedina di scambio in qualche affare, con la candidatura di Lukic che non a caso è ritornata prepotentemente in auge. Occhio anche all’evolvere della situazione Smalling. Il centrale olandese non ha ancora sciolto le riserve in merito al possibile rinnovo del contratto in scadenza la prossima estate: corteggiato dall’Inter, il difensore inglese potrebbe ritornare ad essere un profilo intrigante anche per i club di Premier League. Proprio d’Oltremanica trapela un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe aprire le porte a scenari interessanti, dando vita ad un’intrigante effetto domino.

Calciomercato, intreccio Skriniar-Roma: effetto domino N’Dicka

Come riferito da Team Talk, infatti, oltre al Psg anche diversi club inglesi stanno fiutando la fattibilità dell’operazione Skriniar. Ricordiamo che il centrale slovacco tra pochi giorni potrebbe in teoria trovare un pre-accordo con qualsiasi club, non avendo ancora rinnovato il suo contratto con l’Inter.

Da tempo nel mirino del Psg, l’ex Samp da gola anche ad altri club, pronti a darsi battaglia per perfezionare il suo acquisto. Anche City, Liverpool, Chelsea, United, Tottenham e Newcastle avrebbero cominciato a sondare il terreno, per capire eventuali margini di manovra.

Non si tratta di un’indiscrezione che lascia il tempo che trova. Alcuni dei club sopra menzionati – compresa l’Inter – erano sulle tracce anche di N’Dicka. Quello del difensore centrale dell’Eintracht Francoforte è uno dei grandi obiettivi della prossima finestra di calciomercato della Roma. Un eventuale blitz per Skriniar potrebbe spalancare le porte ad un effetto domino interessante, coinvolgendo indirettamente anche N’Dicka, che a quel punto diventerebbe un obiettivo sempre più concreto della Roma.