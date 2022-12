Calciomercato Roma, Simeone fa saltare il banco: assist al bacio per Mou

Calciomercato Roma, hanno già pronta l’alternativa: carte mischiate, Pinto ha ancora una chance. Lo scenario dalla Spagna.

Sebbene non sia ancora cominciata ufficialmente, la sessione invernale di calciomercato sta già facendo parlare di sé. Dopo la sosta per i Mondiali, infatti, è chiaro che gli spifferi relativi ai possibili affari ancora in essere abbiano cominciato a monopolizzare l’attenzione degli addetti ai lavori.

Ne sa qualcosa la Roma, che sotto traccia sta lavorando per perfezionare diverse mosse. Sulle fasce – dove il rebus Karsdorp non è stato ancora risolto – ma non solo. Anche il discorso legato ai centrali potrebbe presto essere approfondito: se non a gennaio, comunque in ottica estiva. Reparto che dovrebbe essere puntellato con acquisti low cost, ma in grado di innalzare il tasso tecnico e qualitativo dell’organico di José Mourinho. Dai dossier della Roma non è infatti sparito N’Dicka, il cui contratto con l’Eintracht Francoforte scadrà nel 2023. Per il centrale francese, però, la concorrenza è piuttosto folta: solo in Serie A, ad esempio, il difensore transalpino fa gola a Juventus, Napoli ed Inter. Ecco perché il GM della Roma sta portando avanti parallelamente anche altri discorsi.

Calciomercato Roma, virata Atletico su Mavropanos: colpo di scena Soyuncu

Un nome che continua a gravitare in orbita Roma – ad esempio – è quello di Caglar Soyuncu. Il difensore turco del Leicester può legarsi a zero con un altro club in vista della prossima estate, non avendo rinnovato il suo contratto con le Foxes in scadenza nel 2023.

Sulle sue tracce c’è da tempo l’Atletico Madrid, che era dato in netto vantaggio rispetto alla concorrenza. Effettivamente i Colchoneros sembravano ad un passo dal trovare un accordo di massima con l’entourage del calciatore: tuttavia, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, la fumata bianca non sarebbe poi così vicina.

Come riferito da elgoldigital.com, infatti, l’Atletico avrebbe cominciato a sondare anche piste alternative. Una di queste porta direttamente in Bundesliga, campionato nel quale milita Konstantinos Mavropanos. Legato allo Stoccarda da un contratto in scadenza nel 2025, la valutazione del difensore greco si aggira sui 15 milioni di euro. Rispetto all’eventuale ingaggio di Soyuncu, dunque, per l’acquisto di Mavropanos gli spagnoli dovrebbero mettere in preventivo un esborso cash non irrisorio. Staremo a vedere se queste voci possano fungere solo da pretattica o concretizzarsi in una vera e propria inversione di tendenza.