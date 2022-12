Mourinho vuole subito ‼ Dybala: ecco quando torna 🛬

Mourinho vuole subito Dybala: il tecnico giallorosso spera di poterlo avere a disposizione già contro il Bologna. Ecco quanto rientra la Joya

Il campionato ormai è alle porte, e la Roma sarà impegnata contro il Bologna, all’Olimpico, il prossimo 4 gennaio. Gara che i giallorossi dovranno vincere, a tutti i costi, per rimanere agganciati al treno Champions League e per iniziare l’anno nel migliore dei modi.

Normale che a Mourinho servano tutti gli elementi. Anche quel Dybala che ancora sta festeggiando il Mondiale conquistato in Qatar e dove c’è anche la sua firma visto il calcio di rigore segnato nella finale contro la Francia. Ma Mourinho, secondo quanto riportato da Il Romanista questa mattina in edicola, ha fretta. E lo vorrebbe al più presto a Trigoria.

Mourinho vuole Dybala, ecco quando torna

Sarà sicuramente disponibile per la sfida alla squadra di Thiago Motta, e magari qualche minuto lo potrebbe anche fare. Ma lo Special One vorrebbe averlo a Trigoria il prima possibile, già prima della gara contro la Viterbese che si giocherà a Trigoria.

La Roma starebbe lavorando per riportarlo nella Capitale prima di Capodanno, così da farlo lavorare un poco con la squadra. Il giorno segnato in rosso sul calendario, almeno secondo quelle che sarebbero le intenzioni giallorosse, è il prossimo 29 dicembre. Chissà, forse Dybala si allungherà ancora un poco in Argentina, oppure anticiperà. Ma oltre il 2022 non dovrebbe comunque andare. Mourinho e la Roma lo aspettano.