Calciomercato Roma, la strada è tracciata: addio Serie A

Calciomercato Roma, la strada è tracciata ed il campionato italiano rischia di rimanere al palo. Ecco cosa può cambiare nelle prossime settimane

Con la ripresa della stagione alle porte si delineano i futuri scenari di calciomercato, in Italia e non solo. La Roma riprenderà il proprio cammino il 4 gennaio, con la sedicesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. Il Bologna in casa e la trasferta sul campo del Milan rappresentano i primi due banchi di prova del nuovo anno per la squadra di José Mourinho. In parallelo tante attenzioni si riversano sulla prossima finestra di calciomercato invernale.

Il campionato italiano è pronto a tornare in campo ai primi di gennaio, quando già sarà aperta la finestra di calciomercato di riparazione. Tiago Pinto, general manager della Roma, ha già messo a segno il colpo Solbakken a parametro zero. Il norvegese sarà un nuovo rinforzo offensivo a disposizione di José Mourinho in vista della seconda parte di stagione. L’approdo dello scandinavo potrebbe essere solo la prima tessere del mosaico giallorosso in vista del calciomercato invernale. Tra le tante piste accostate alla lista dei desideri di Pinto, una sembra aver la strada già ben tracciata.

Calciomercato Roma, verdetto dalla Francia: Aouar verso il Betis

Fari puntati sul futuro di Houssem Aouar, centrocampista in scadenza di contratto con il Lione. Il classe ’98 è stato accostato alla Roma diversi mesi fa ed il suo nome sembrava tornato di stretta attualità in vista del mese di gennaio. Ora, secondo quanto scrive il sito 90min.com il suo passaggio in Liga sembra più vicino.

Il sito accosta il futuro di Aoaur a quello di un altro ex Lione, a lungo corteggiato da tanti top club. Parliamo di Nabil Fekir, attaccante in forza al Betis di Manuel Pellegrini. La società di Siviglia, avversaria della Roma nel gruppo C di Europa League, è pronta ad affondare il colpo anche per il centrocampista Aouar. La strada sembra ben tracciata, sull’esempio di quanto bene fatto da Fekir in maglia biancoverde anche Aouar potrebbe scegliere la via del campionato spagnolo.