Calciomercato Roma, intreccio Juve-Real e triplice colpo: Mourinho beffato

Calciomercato Roma, colpaccio Real e pole position per il favorito di Mourinho. Ecco come stanno le cose.

In queste settimane stiamo assistendo ad una serie importante di scenari e di novità in grado di restituirci una grande consapevolezza: in quel di Trigoria si ha intenzione di lavorare con serietà e attenzione, al fine di crescere e aiutare José Mourinho in quella risalita tanto attesa che permetta di archiviare le difficoltà della prima parte di campionato.

Non sarà certamente cosa semplice e molto dipenderà da quelle che saranno le risposte di campo giungenti da parte dei diversi elementi apparsi in difficoltà e sottotono nel corso delle ultime uscite. Discriminante importante sarà poi l’impatto mentale dello stesso José, al quale non mancano certamente leadership e saggezza per affrontare questioni del genere. La squadra è apparsa serena e compatta nelle ultime uscite, anche alla luce di un caso Karsdorp forse rientrato e, più in generale, di un’unità che i giallorossi potrebbero aver ritrovato tra Giappone e Portogallo.

Calciomercato Roma, intreccio decisivo con Juventus e Real: le ultime su Frattesi

La parola ultima, come sempre, spetta adesso al terreno di gioco, in grado di sentenziare e dare indicazioni come nessun altro può fare. Tornando a queste settimane di attesa per il ritorno di campionato, abbiamo evidenziato come quest’ultime ci abbiano restituito volontà e consapevolezza da parte della Roma di voler far bene e migliorare sotto diversi punti di vista.

Buona parte delle responsabilità è certamente affidata anche a un Tiago Pinto, atteso da un calciomercato invernale destinato ad avere un peso importante per accontentare le pretese di Mourinho e plasmare la rosa da consegnargli per il 2023. I nomi monitorati restano plurimi e, tra i vari, si segnala da tempo uno scenario Frattesi che in questi ultimi giorni si è nuovamente infiammato. Abbiamo recentemente parlato di incontri previsti dopo Natale per provare a riportare Davide all’ombra del Colosseo già a gennaio ma, su tal fronte, gli ultimi aggiornamenti di Calciomercatoweb.it non devono essere ignorati.

Il centrocampista di Dionisi è infatti in pole position per sostituire Manuel Locatelli della Juventus, graditissimo al Real Madrid e il cui possibile addio alla Vecchia Signora porterebbe quest’ultima a regalarsi un tris di nomi. Frattesi, appunto, su tutti, seguito dal ritorno di Rovella dal Monza e da un Amraabat che con Italiano a Firenze e la casacca della Nazionale in Qatar ha dimostrato di essere nel pieno della propria maturità ed espressione.