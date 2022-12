Calciomercato, Inter-Roma è ormai storia: blitz ad una condizione

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro del gioiello giallorosso: l’interessamento dell’Inter è concreto, ma non c’è alcuna trattativa ufficiale.

Le prossime settimane di contrattazioni saranno sfruttate dagli addetti ai lavori non solo per piazzare quei colpi nell’immediato con cui soddisfare le richieste dei rispettivi allenatori.

Un nodo importante, e di certo non secondario, è infatti quello legato ai calciatori in scadenza di contratto la prossima estate, che dunque potrebbero strappare un pre-accordo a stretto giro di posta. Ne sa qualcosa la Roma, che oltre a monitorare il dossier entrate-uscite, aspetta di capire eventuali margini di manovra in merito ad una situazione da monitorare con estrema attenzione. Ci stiamo riferendo a Chris Smalling, il cui contratto con i giallorossi scadrà la prossima estate. Al momento le parti non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo dello stesso, a dispetto dell’ottimismo che trapelava qualche settimana fa.

Calciomercato Roma, Smalling-Inter e quella trappola: le ultime

Non è un caso che sia Inter che Juventus – tra le altre – abbiano effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Né i bianconeri né i nerazzurri, però, sono andati oltre a dei meri contatti, senza intavolare alcun tipo di trattativa, almeno per il momento. Come riferito da FcInter1908.it, in viale della Liberazione non hanno smentito un interesse per Smalling, ma hanno negato l’esistenza di una trattativa con il difensore inglese.

Marotta vorrebbe cominciare ad entrare nel vivo delle operazioni soltanto nel caso in cui si dovesse materializzare la rottura definitiva tra Smalling e la Roma. Fino a quel momento, i meneghini non hanno intenzione di presentare alcuna offerta di ingaggio. La presa di posizione dell’Inter nasce dalla volontà di non essere “utilizzati” dall’entourage del calciatore per spuntare un accordo a cifre migliori. Detto questo, l’interesse dell’Inter è concreto, ma i nerazzurri si muoveranno solo ed esclusivamente se si dovessero creare i presupposti per l’addio di Smalling alla Roma. Ragion per cui, il coltello dalla parte del manico ce l’hanno ancora i capitolini: la volontà della Roma è quella di continuare a puntare su uno dei pilastri della difesa di Mou, ma ci sarà ancora da lavorare. Vi terremo aggiornati.