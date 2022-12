Roma, regalo di Natale per Mourinho: sorpresa all’Olimpico

È arrivato il regalo di Natale anche per José Mourinho: sorpresa all’Olimpico che sicuramente farà contento lo ‘Speical One’ e non solo

Il carattere di José Mourinho è famoso in tutto il mondo, con la sua schiettezza non ha mai risparmiato nessuno, e forse anche questo ha fatto in modo che diventasse uno degli allenatori più vincenti di sempre.

Da quando è sbarcato nella capitale non ha mai risparmiato critiche anche alla Roma quando c’era da bacchettare. Tra dieci giorni per lo ‘Special One’ sarà il momento di tornare allo Stadio Olimpico, che come sempre sarà strapieno, per la partita contro il Bologna. Qui il portoghese riceverà un regalo di Natale sicuramente gradito visto quando successo in passato.

Roma, lo Stadio Olimpico ‘si fa bello’: il terreno è in perfette condizioni

Una delle prime critiche nel primo anno di José Mourinho da allenatore della Roma è stata riservata alle condizioni del terreno dello Stadio Olimpico. Il tecnico si è spesso lamentato dell’erba dello stadio di casa, facendo spesso paragoni con altri stadi e arrivando a dire che è addirittura il peggiore della Serie A.

Il regalo di Natale per lo Special One potrebbe così arrivare proprio dall’Olimpico. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’ il manto dello stadio sarebbe in perfette condizioni. Durante la lunga pausa per il Mondiale gli agronomi di Sport e Salute si sono attivati per rimettere in sesto il prato in vista della ripresa del campionato e dei tanti impegni di Roma e Lazio. Una sorpresa che sicuramente farà piacere anche a Maurizio Sarri, che in quanto a critiche al terreno di gioco non è stato da meno di Mourinho. Il prossimo 4 gennaio contro il Bologna arriverà il verdetto dello Special One sui lavori effettuati.