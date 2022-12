Calciomercato Roma, provocazione 😱 Juve: assalto 🚨 last minute

Calciomercato Roma, la Juventus non lo ha mollato e medita un assalto a poche ore dal gong: le ultime di Tuttosport.

L’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte, così la ripartenza in campionato. Due appuntamenti ai quali la Roma intende presentarsi al meglio, per non lasciarsi scappare intriganti opportunità.

Tiago Pinto è già al lavoro per accontentare le richieste di José Mourinho, che intanto può rallegrarsi per il recupero a pieno regime ormai prossimo di Gini Wijnaldum. L’ex centrocampista olandese del Psg, fermo ai box da 4 mesi, sta scaldando i motori e punta al rientro in tempi relativamente brevi. Intanto il GM della Roma studia diverse piste con cui incrementare il tasso tecnico della Roma, e mettere una pezza ad eventuali defezioni. Sotto questo punto di vista, la situazione legata a Rick Karsdorp va comunque monitorata con attenzione.

Calciomercato Roma, la Juve continua a strizzare l’occhio a Karsdorp: l’ultima idea bianconera

La frattura tra l’esterno olandese e José Mourinho non è stata ancora rimarginata. Sebbene l’ex Feyenoord sia stato aggregato regolarmente in gruppo, la sensazione è che a fronte di un’offerta intrigante possa seriamente lasciare la Capitale. I giallorossi, però, non hanno alcuna intenzione di svenderlo. Per cedere Karsdorp, infatti, la Roma continua a chiedere non meno di 10-12 milioni di euro, e non ha aperto a soluzioni “accomodanti” come quella di un prestito con diritto di riscatto.

Sondaggi esplorativi sono stati effettuati da club turchi ed olandese (tra cui l’Ajax). Dipendesse soltanto da lui, Karsdorp sarebbe probabilmente più tentato dall’opzione Juve, con i bianconeri che però fino a questo momento si sono limitati a dei contatti informali per capire la fattibilità dell’operazione. Difronte alle richieste della Roma, Cherubini ha virato su altri obiettivi. O almeno così sembra. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, non è escluso un eventuale ritorno di fiamma della “Vecchia Signora” a poche ore dal gong. Scartata a priori l’ipotesi di inserire nell’affare De Sciglio, la Juve potrebbe rendersi protagonista di un nuovo affondo per Karsdorp a poche ore dalla chiusura della sessione di calciomercato. Questo ovviamente nel caso in cui non si fosse sbloccato prima l’addio dell’olandese.