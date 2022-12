Calciomercato Roma, Abraham dimenticato: tentazione low cost

Il club ha deciso di cambiare i propri piani dopo questi ultimi mesi di questa stagione e ha puntato un obiettivo di calciomercato della Roma

Tra pochi giorni comincia ufficialmente il calciomercato invernale, con gennaio che da il via anche al 2023. nel nuovo anno la Roma è chiamata ad alzare il tiro delle prestazioni per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati in estate da Mourinho con la società. Il traguardo finale si chiama quarto posto, che significa accesso in Champions League, dove la Roma manca da qualche anno.

José vorrebbe tornare a lottare per i grandi palcoscenici a cui è abituato e sta cercando di guidare i giallorossi proprio a questo traguardo. Per farlo, però, avrà bisogno dell’aiuto di Tiago Pinto per rinforzare la squadra. Un compito molto difficile visto che ci sono i paletti Uefa a costringere i due a uno slalom gigante. La Roma, infatti, non può acquistare giocatori se prima non abbassa il monte ingaggi o trova dei soldi da poter reinvestire.

Per rinforzare i vari reparti della rosa, quindi, sarà necessario cedere a titolo definitivo gli esuberi presenti in rosa. Eldor Shomurodov è di sicuro uno di questi, visto che in Serie A non ha avuto molto spazio. Su di lui ci sono diverse squadre, ma fino ad ora nessuna ha presentato l’offerta giusta. Oltre agli inutilizzati, molte squadre hanno puntato i titolari della rosa.

Calciomercato Roma, il Chelsea ci ripensa su Abraham

Uno che piace tanto è Tammy Abraham. L’attaccante inglese in questa stagione sta avendo una flessione, ma quella scorsa ha dimostrato di poter essere una macchina da gol con ben 27 reti totali. Su di lui aveva messo gli occhi il Chelsea, che lo aveva lasciato partire proprio in estate.

Secondo quanto riporta The Athletic, il club di Londra ha deciso di voler cambiare il volto della rosa con tutti giocatori di talento che abbiano circa 25 anni. Tra tutti i nomi presenti sulla lista di Potter, però, non c’è quello dell’attaccante della Roma, che è finito fuori dall’orbita Blues. Chi è entrato, invece, è un obiettivo di Mourinho. Si tratta di Memphis Depay, che potrebbe essere preso come alternativa low cost.