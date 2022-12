Calciomercato Roma, affare lampo: nuova conferma

Calciomercato Roma, l’indizio dei bookmakers sul suo possibile addio non ammette repliche. Giallorossi alla finestra: le ultime.

L’inizio di stagione della Roma si preannuncia assolutamente con botto. I giallorossi sono attesi da impegni in rapida successione che metteranno alla prova la verve degli uomini di Mourinho, che dovranno riscattare un 2022 che non è stato chiuso nel migliore dei modi.

Un ruolo importante potrebbe darla la finestra invernale di calciomercato, che i giallorossi potrebbero utilizzare per completare diversi reparti. Il focus di Pinto è assolutamente trasversale, e sono molti gli affari pronti a decollare. A cominciare da Frattesi, per il quale il Sassuolo sembra essere disposto ad accettare l’eventuale inserimento di Bove come contropartita, ma non solo. I giallorossi monitorano anche la corsia destra, alla luce della vicenda Karsdorp ancora in divenire. Ma occhio ai possibili sviluppi in attacco, a maggior ragione se dovesse essere ceduto Eldor Shomurodov, che ha calamitato l’interesse di diversi estimatori in Serie A.

Calciomercato Roma, Depay via dal Barcellona: la cessione prende quota

Sorprende fino ad un certo punto il fatto che Memphis Depay sia ritornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Roma. La rottura tra l’olandese ed il Barcellona sembra essere ormai sempre più vicina. Mai come in questa sessione di calciomercato le parti sembrano essere sul punto di dirsi addio, con la Roma che potrebbe avere le carte in regola per ingolosire il calciatore con un’offerta allettante. Depay, già l’estate scorsa ad un passo dallo sbarcare in Serie A, vuole cambiare aria: un’eventuale chiamata di Mou potrebbe far saltare il banco.

Tessere di un mosaico che ancora non è stato sistemato alla perfezione, ma che potrebbe subire degli scossoni nelle prossime settimane. Intanto, i bookmakers sono già scatenati, ipotizzando il futuro dell’ex attaccante del Lione, che ha già ricevuto una proposta dal Galatasaray, che ha prontamente rispedito al mittente. I betting analyst di SNAI bancano la separazione anticipata tra Depay ed il Barcellona già a gennaio a 1,85 volta la posta. Segnale evidente che qualcosa potrebbe muoversi a stretto giro di posta.